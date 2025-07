L'Eccellenza dello spettacolo torna a Catanzaro con AMA Calabria: presentate la nuova stagione

Tempo di lettura: ~6 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La bellezza dello spettacolo dal vivo torna a risplendere a Catanzaro grazie all’impegno e alla passione di AMA Calabria. L’associazione ha presentato questa mattina, presso la Camera di Commercio di Catanzaro, le ricche programmazioni della nuova Stagione Teatrale 2025-26 e del 48° Festival MusicAMA Calabria, promettendo al pubblico un cartellone di spettacoli diversificati e di alta qualità.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il direttore artistico Francescantonio Pollice e il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Pietro Falbo, l’Assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, il Responsabile del Sistema Teatrale Regionale, Fabio Scavo, e la Presidente dell’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, Daniela Faccio. Anche quest’anno la proposta di AMA Calabria mira a replicare e superare il successo delle scorse stagioni, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile e consolidando Catanzaro come punto di riferimento culturale nel Mezzogiorno.

Le dichiarazioni di Francescantonio Pollice

«Le programmazioni della Stagione Teatrale 2025-26 e del 48° MusicAMA Calabria a Catanzaro vedranno protagonisti artisti e compagnie di rilevanza internazionale, arricchendo significativamente l'offerta culturale della città. L'attività svolta a Catanzaro costituisce per noi un motivo di profonda soddisfazione, corroborata dal positivo e crescente riscontro del pubblico, che manifesta concretamente il proprio interesse e apprezzamento per le nostre proposte.

La realizzazione di quanto offerto all'esigente pubblico catanzarese è possibile grazie al sostegno di importanti istituzioni: il Ministero della Cultura, la Regione Calabria e la Camera di Commercio di Catanzaro. È doveroso, pertanto, esprimere un sentito ringraziamento al Direttore Generale Spettacolo Antonio Parente, ai Dirigenti Generali Cultura Dott.ssa Antonella Cauteruccio e Turismo Dott. Raffaele Rio, ai Dirigenti dei Settori Cultura Avv. Ersilia Amatruda e Turismo Grandi Eventi Dott. Cosimo Carmelo Caridi per il loro assiduo impegno nella promozione del territorio regionale. Un ringraziamento va anche al Dott. Pietro Falbo, Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro.

A questi fondamentali sostegni istituzionali si aggiungono i contributi essenziali del pubblico e degli sponsor, che annualmente consentono alla Stagione Teatrale 2025-26 e al 48° Festival MusicAMA Calabria "Spettacolo fra i due mari" di rappresentare, per qualità e numero di eventi, una delle iniziative più significative tra quelle organizzate nel Mezzogiorno d'Italia».

Dodici Gemme d'Arte da ottobre ad aprile

Preparatevi a vivere serate magiche: la programmazione si dipanerà da ottobre ad aprile con un totale di 12 spettacoli mozzafiato, tutti ospitati nell'acustica perfetta del Teatro Comunale di Catanzaro. Ogni evento è stato scelto per la sua singolarità e l'altissima qualità artistica.

Il sipario si alza con un inizio grandioso prodotto al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme: Macbeth (18 ottobre) di William Shakespeare, interpretato da Daniele Pecci e Laura Marinoni. Seguirà un viaggio intimo nella vita del principe della risata con Alessandro Preziosi in Totò oltre la maschera (6 novembre).

Seguirà la vivace commedia shakespeariana La bisbetica domata (14 novembre), dove l’amatissima Amanda Sandrelli vestirà i panni di una donna incredibilmente attuale. L’energia contagiosa di Cin Ci Là (28 novembre), l’operetta più conosciuta d'Italia, ravviverà il palco con la Compagnia Corrado Abbati e il Balletto di Parma, celebrando anche il centenario dell’operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato.

Non mancherà un’esperienza indimenticabile con un ospite d'onore internazionale: David Larible, il “clown dei clown” e circense italiano da record, che nel suo esilarante Destino di Clown (5 dicembre) saprà interagire col pubblico, lasciando un sorriso indelebile nel cuore. Il 2025 si concluderà con l'energia travolgente del gospel: il Pastor David Wright & New York Fellowship Choir (28 dicembre) porterà per la prima volta in Calabria i suoi ritmi inebrianti.

A iniziare il nuovo anno con un brivido, il mistero di Tenente Colombo Analisi di un omicidio (30 gennaio), con Gianluca Ramazzotti in uno spettacolo che approderà per la prima volta sui palcoscenici italiani, affiancato da Pietro Bontempo, Samuela Sardo e Sara Ricci.

Il teatro toccherà la sua quintessenza con la genialità pirandelliana con Tutto per bene (13 febbraio) con il raffinato Leo Gullotta. La bravissima Nancy Brilli sarà protagonista in un noir avvincente: Il Padrone (21 febbraio).

A marzo si proseguirà con intensità: venerdì 13 si torna a Pirandello con Il piacere dell'onestà (13 marzo), in cui Pippo Pattavina si immergerà con maestria nelle maschere che mettono in crisi onestà e verità. La musica conquisterà il centro della scena con I cinque elementi (22 marzo), nato dal genio di Alessandro Quarta, accompagnato da Giuseppe Magagnino e dall’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo diretta da Cristian Lombardi.

La stagione culminerà con la sensualità e la passione travolgente del Tango de Buenos Aires (17 aprile) con il leggendario Roberto Herrera.

Gli interventi

Daniela Faccio ha aperto gli interventi: «Ancora una volta il cartellone proposto da AMA Calabria risulta essere interessante e denota quanta alta sia l’attenzione alla qualità artistica. Negli ultimi anni a Catanzaro, più in generale, sono stati fatti grandi progressi, che denotano l’esistenza di un notevole fermento culturale. Affinché questo sforzo sia pienamente ripagato, è fondamentale una partecipazione più attiva e consapevole, specialmente da parte dei giovani. Coinvolgiamoli, perché sono loro il nostro futuro».

Donatella Monteverdi ha sottolineato la qualità del cartellone e evidenziato alcune sue riflessioni: «Il programma di AMA Calabria per questa stagione mi rende particolarmente felice, poiché lo trovo di grande rilevanza. Nel mio ruolo di Assessore alla Cultura, ho concentrato le mie politiche su due pilastri: promuovere la collaborazione tra pubblico e privato, essenziale per sostenere le attività culturali, e riconoscere la cultura come impresa. È fondamentale dare attenzione e supporto alle numerose imprese culturali, andando oltre la sola visione turistica per valorizzare il loro potenziale produttivo e innovativo».

«Il calendario di eventi che AMA Calabria promuove da anni in tutta la regione – ha dichiarato Fabio Scavo - si arricchisce di importanti novità. La Regione Calabria, da sempre, svolge un ruolo di primo piano nella promozione della cultura. Voglio sottolineare in particolare l'approvazione del Piano triennale dei teatri, che introduce cambiamenti significativi. Ci saranno innovazioni nella distribuzione teatrale e uno spazio dedicato ai circuiti dei teatri, con progetti speciali che porteranno attività teatrali in luoghi non convenzionali. Un'ulteriore novità è l'introduzione del teatro amatoriale, offrendo alle compagnie l'opportunità di presentare i loro progetti».

A concludere gli interventi, Pietro Falbo: «Il Maestro Pollice è un esempio di passione e profonda conoscenza nel mondo dello spettacolo e dell'arte, qualità che si allineano perfettamente con l'intento della Camera di Commercio. Ci focalizziamo sulla ricaduta economica dell'arte: ogni euro investito in cultura ne genera quattro per il territorio. Promuoviamo quindi bandi e misure per supportare gli operatori, rendendo il nostro territorio più attrattivo. Ognuno deve fare la sua parte, e AMA Calabria sta decisamente andando nella giusta direzione».

Gli abbonamenti potranno essere acquistati da lunedì 21 luglio a martedì 7 ottobre 2025 presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro oppure on line sul sito www.amaeventi.org . La vendita dei biglietti per i singoli spettacoli inizierà mercoledì 8 ottobre 2025. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191 o contattandoci alla mail [email protected] .

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti