La Befana del Poliziotto 2023 ritorna al Pala Pulerà di Catanzaro Lido

Oggetto: La Befana del Poliziotto 2023 ritorna al Pala Pulerà nel quartiere Lido di Catanzaro con gli immancabili “Rino & Giulio”. Nel momento del “riflessione” verranno ricordati i poliziotti Fabio Plastino ed Emanuele Cazzato, anche il “marinoto” Franco Riga. Rocco Morelli (Fsp): “Da oltre vent’anni organizziamo una festa che rimane nell’animo della cittadinanza. Questa è la nostra più grande soddisfazione”

“La Befana del Poliziotto organizzata dal Sindacato Fsp Polizia di Stato, orami un evento ricorrente nel panorama catanzarese, viene promossa anche quest’anno dalla Segreteria Provinciale e Regionale, in collaborazione con il Basket Academy Catanzaro, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro. La cosa straordinaria, che ci commuove e ci inorgoglisce, è rappresentata dal fatto che la gente comune, la cittadinanza attiva del capoluogo ci rincorre per scoprire modalità e programma dell’iniziativa, ormai un evergreen del panorama delle festività di inizio d’anno del capoluogo”. Così Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale dell’Fsp di Catanzaro, commenta la manifestazione che, anche in questo inizio anno, vedrà la Segreteria Provinciale di Catanzaro della Federazione Sindacale di Polizia promotrice della “Befana del Poliziotto”. Un’edizione, quella del 2023, che ripercorre le tappe della tradizione con l’immancabile appuntamento mattutino, dalle ore 10.00, presso i reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Pugliese nonché presso Oncologia Pediatrica del Ciaccio per dar vita alla “Befana del poliziotto in corsia”, con la presenza attiva del Dottore Giuseppe Raiola da sempre vicino al nostro Sindacato. Alle 12.00 la Befana farà visita a “chi non è più giovane” nella struttura per anziani “L’Oasi di Padre Pio”.

Quindi, nel pomeriggio dell’Epifania, il 6 gennaio, a partire dalle 16.30, presso il Pala Pulerà nel quartiere Lido di Catanzaro in località Giovino, inizierà la maratona di divertimento condotta dagli immancabili cabarettisti “Rino & Giulio” e dal Segretario Nazionale del Sindacato Giuseppe Brugnano propulsore dell’iniziativa.

Non mancheranno i momenti per la “riflessione” e soprattutto per il “ricordo” di coloro che ci hanno lasciato l’anno scorso Emanuele Cazzato e Fabio Plastino, colleghi della Questura di Catanzaro prematuramente scomparsi. Verrà ricordato anche Franco Riga un cittadino della Marina di Catanzaro, conosciuto per le tante battaglie fatte per il quartiere Lido, anche lui scomparso nel corso del 2022.

Nel corso dell’evento si succederanno le esibizioni del cantante Marco Carta, vincitore del festival di Sanremo 2009, dei maghi Nevis e Asya, degli atleti della Real Italian Wresting, del tiktoker Pomiro84 e di Saverio Riccelli. Eleveranno la serata con la loro presenza i giocatori della squadra di basket della città di Catanzaro, il Basket Academy Catanzaro guidato dal Capitano Billy Fall con la presenza dello storico “Capitano” Andrea Cattani, i calciatori dell’U.S. Catanzaro guidati dal Capitano Pietro Iemmello ed il Direttore generale Pietro Foresti.

Sono previsti inoltre gli interventi istituzionali dei vertici della Questura, del Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il Magistrato Marisa Manzini, del Presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo, del vice Presidente dell’FSP Franco Maccari.

E’ inoltre programmata per le 19.00 una breve intervista al Sottosegretario all’Interno Onorevole Wanda Ferro condotta dal vice Direttore della testata giornalistica “Catanzaroinforma” Davide Lamanna.

“Puntuale come ogni anno ci impegniamo per dare vita ad una manifestazione - conclude Rocco Morelli – che non è solo rivolta al “nostro” mondo, ai poliziotti e ai loro familiari. E’ un’iniziativa che mette in campo tante energie e tante persone provenienti dai più svariati settori della realtà sociale catanzarese e che non fa che ampliare il nostro bagaglio esperienziale e valoriale. Con un ringraziamento anticipato vi aspettiamo con passione il 6 gennaio a Giovino”.