La ciurma più famosa al mondo continua a stupire

ROMA, 17 FEB - Mentre Netflix è impegnata a proporre la trasposizione live-action di One Piece, quella fumettistica ormai da tempo nel nostro paese è accuratamente seguita ed affidata alla pregevole attività editoriale della Star Comics.

L’editore perugino ha infatti proposto ora il n. 93 della serie fumettistica orientale più famosa del mondo, consentendo ai numerosissimi fans di casa nostra di stare sul pezzo riguardo alle mirabolanti avventure di Cappello di Paglia & Co., divenuti ormai delle autentiche icone grafiche di questo terzo millennio.

Con questo nuovo episodio l’impareggiabile maestro Eiichiro Oda ci conduce al superamento del drammatico scontro con l’imperatore Kaido che, nelle vesti di drago, sfida Cappello di Paglia impegnato a trovare una via d’uscita dalla Cava dei prigionieri. Il pericolo è però ancora dietro l’angolo anche per Robin che viene scoperta dai fedelissimi di Orochi.

Il tutto garantisce a questo nuovo episodio della saga un ritmo che fa stare con il fiato in gola il lettore, visto che la storia si dipana tra ironia e combattimenti, tutti ingredienti che sono ormai il tratto distintivo di questa serie divenuta non a caso la più seguita, non solo in Oriente, ma in tutto il pianeta.

Sarà per il fatto che Rufy e ciurma al completo prendono sempre la vita con il sorriso, oppure perché Oda ha saputo fornire attraverso i suoi personaggi un arco narrativo godibile e inneggiante alla pienezza della vita e della libertà?

Quale sia l’alchimia vincente di One Piece, lo sanno solo i lettori, ma soprattutto Star Comics impegnata ormai in una visione editoriale di ampio respiro e - come in questo caso - di grandi successi.

Maurizio LOZZI