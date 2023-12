La Di Lauro Spa: Clan investiva su marchio Corleone ed Energy Drink 9 millimetri - le indagini del Ros e della Dda a Napoli

l Clan Di Lauro di Napoli: Investimenti in Marchio Corleone ed Energy Drink 9 Millimetri sotto l'Indagine del Ros e della Dda

NAPOLI, 17 OTT. - Il clan Di Lauro investiva anche in società di abbigliamento e creava brand, insieme con il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, come quello denominato "Corleone".

Anche la bevanda energetica "9 mm" (il cu nome richiama al calibro delle pistole), come il marchio d'abbigliamento ammiccante al mondo della criminalità organizzata, sarebbe riconducibile al clan fondato da Paolo Di Lauro, detto "ciruzzo o' milionario".

Emerge dalle indagini sull'aspirazione imprenditoriale del clan Di Lauro di Secondigliano, condotte dal Ros, dai carabinieri del comando provinciale di Napoli e della Dda (sostituto procuratore Maurizio De Marco e Lucio Giugliano) che all'alba hanno arrestato 27 persone.



In sostanza, secondo gli inquirenti, è stata messa in piedi una sorta di "Di Lauro spa", che si è prodotta in investimenti in attività ritenute meno rischiose attraverso società intestate a prestanome, oggi oggetto di sequestro, con le quali il clan gestiva, per esempio, una nota palestra, una sala scommesse e alcuni supermercati.



Anche il contrabbando di sigarette dall'est, in particolare dalla Bulgaria e dall'Ucraina, faceva parte del "core business" dei Di Lauro, con l'importazione circa una tonnellata e mezza di "bionde" che hanno rifornito i mercati illegali.