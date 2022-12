Nicotera (VV) “La melodia dello sviluppo”

Con la cerimonia di premiazione si chiude con successo la quinta edizione del contest creativo organizzato dal PON Infrastrutture e Reti 2014/2020.

NICOTERA (VV) 07 DIC. – Si è svolta oggi a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, la cerimonia di premiazione dei vincitori della quinta edizione del contest creativo organizzato dal PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 nell'ambito dell’Azione di sensibilizzazione “Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi”, rivolto a tutti i cittadini di Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, le regioni oggetto degli interventi finanziati dal PON-IR.

Oggetto del concorso musicale, dal titolo “La melodia dello sviluppo”, è stato l’invito a riproporre una personale interpretazione dell'Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven, composizione simbolo dell’Unione Europea.

Tra i quasi 300 musicisti che hanno raccolto la sfida, sono stati premiati: la Scuola dell’Infanzia Giocolandia, l’orchestra 100 Ottoni e la Scuola IC Falerna Nocera per la categoria “Gruppi”; i musicisti Enza Puca, Sara Tomaiuolo e Francesca Circiello per la categoria “Solisti”. Menzioni speciali anche per il Gruppo Ensemble Montessori e per la musicista Donata Greco.

L’Organizzazione del Concorso ha scelto che ad ospitare la manifestazione fosse proprio Nicotera, città di provenienza della Scuola dell’Infanzia Giocolandia. Nel corso della premiazione, i giovani studenti si sono esibiti in un’interpretazione davvero originale dell’inno, con l’aiuto di strumenti musicali e non.

Ad esibirsi anche gli studenti delle classi prime dell’IC Falerna Nocera, ispirati dal senso di socializzazione, esperienza e crescita che “il gruppo” crea.

Dopo il saluto istituzionale dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Nicotera Lorella Destefano, sono stati consegnati i premi per mano del funzionario Francesco Corso, Responsabile della Comunicazione del PON-IR, che ha commentato:

“Ritrovarsi qui oggi è stata un’occasione unica di condivisione che ci ha permesso di rivivere insieme tutto l’entusiasmo e la partecipazione che hanno caratterizzato questa quinta edizione del concorso. Alla base dell’Azione “Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi”, rivolto ai residenti delle regioni oggetto degli interventi finanziati dal PON-IR, c’è un più ampio disegno di sensibilizzazione, nell’ottica di intraprendere insieme un percorso di conoscenza del territorio e di divulgazione dei progetti del Programma, della politica infrastrutturale e dei fondi europei nel contesto della politica di sviluppo territoriale. Manifestazioni come questa rappresentano per noi un tassello fondamentale in questo nostro progetto, uno strumento che ci consente di entrare in contatto diretto col cittadino, coinvolgerlo e informarlo in modo costante e trasparente.”

A moderare la cerimonia Barbara Gulienetti, conduttrice televisiva e volto noto del programma Paint your life, che ha apprezzato in particolare le esibizioni dei più giovani:

“I nostri ragazzi sono una fucina inarrestabile di idee! Nel mio percorso professionale mi sono spesso interfacciata con bambini e ragazzi che mi hanno sempre dimostrato di poter fare più e meglio di quanto gli adulti non pensassero. Diamo libero sfogo alla loro infinita creatività, coinvolgiamoli sempre e lasciamo che attingano da noi il meglio che abbiamo da offrire. Sono il nostro domani, sono il futuro”.

PON Infrastrutture e Reti 2014-2020

Il Programma Operativo Nazionale (PON) Infrastrutture e Reti 2014-2020 persegue le priorità dell'Unione Europea nell'ambito delle infrastrutture di trasporto, contribuendo al miglioramento delle condizioni di mobilità delle persone e delle merci ed è finalizzato a garantire uno sviluppo competitivo dei territori delle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno e a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Il PON Infrastrutture e Reti interviene nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e si articola in Assi prioritari per conseguire gli obiettivi previsti dal Programma.