‘La ragazza con l’Europa in tasca’ al Collegio d’Europa di Bruges il 18 febbraio, in un incontro su formazione e relazioni internazionali

Una storia di viaggi che continua ad arricchirsi, giorno dopo giorno: non si fermano le avventure de La ragazza con l’Europa in tasca, opera prima di Lavinia Monti che il 18 febbraio torna a Bruges per una presentazione del suo libro al Collège d’Europe, istituzione di cui è stata “Alumna”, conseguendo un Master in European Union Policies.

Il prestigioso istituto, fu fondato nel 1949 da illustri personalità europee quali Salvador de Madariaga, Winston Churchill, Paul Henry Spaak e Alcide De Gasperi, con l’obiettivo di creare un collegio dalla vocazione internazionale in cui giovani universitari provenienti da diversi Paesi europei potessero studiare e vivere insieme per formarsi e specializzarsi su questioni europee.

L’evento presieduto e moderato dalla rettrice Federica Mogherini - già Ministro degli Esteri e Rappresentante della Commissione Europea per la Politica Estera e la Sicurezza Comune – sarà un dialogo con l’autrice sulla generazione Erasmus e sull’importanza di una formazione europea per la crescita accademica e professionale, ma soprattutto umana dei giovani anche e soprattutto in un contesto in profonda evoluzione. Un appuntamento in linea con la missione del Collegio d’Europa che è quella di consentire a studenti di livello postuniversitario, rigorosamente selezionati, di comprendere e approfondire le questioni politiche, giuridiche, economiche e internazionali della integrazione europea, ma con un approccio, questa volta, letterario e informale.

Durante l’incontro, in programma alle ore 17, verranno infatti presentate e discusse le diverse anime de “La Ragazza con l’Europa in tasca”: non solo un romanzo di formazione, ma anche un ritratto familiare, una storia di amori e di amicizie, una cronaca, ironica e a tratti emozionale, delle difficoltà giovanili di conoscersi e di farsi conoscere.

È un viaggio alla ricerca di sé e del proprio posto nel mondo, tra nuovi amori e grandi amicizie su e giù per il Vecchio Continente, quello di Ludovica, la protagonista del romanzo La ragazza con l’Europa in tasca, che proprio come la sua autrice, vede il suo percorso di formazione passare per le strade della città delle Fiandre, con un’esperienza al Collège d’Europe. Non solo Bruges, tanti sono i luoghi narrati tra vacanze e viaggi studio e di lavoro, che fanno da sfondo alla narrazione: in dialoghi ed esperienze l’Europa è sempre presente, compagna fissa delle avventure di Ludovica, che partono e tornano a Roma ma la vedono passare per Grecia, Inghilterra, Francia, Spagna, Norvegia, Austria e appunto Belgio. La protagonista si ingarbuglia più volte, indecisa tra due amori, ma non si scoraggia e continua a cercare il suo posto nel mondo.

Attraverso uno stile ironico, brillante e ben ritmato, Lavinia Monti conduce il lettore nel suo racconto che pagina dopo pagina prende più sapore, arricchendosi del valore delle persone conosciute e delle situazioni vissute, incorniciate da riferimenti letterari, cinematografici e musicali.

La ragazza con l’Europa in tasca di Lavinia Monti, edito da Bookabook, è una prosa scorrevole e ricca di dialoghi e situazioni ben pennellate in cui potersi immedesimare, avvolti dal filo delle emozioni e dei ricordi. È disponibile in libreria e negli store online, anche in versione eBook.

COLLÈGE D’EUROPE - BRUGES

LA RAGAZZA CON L’EUROPA IN TASCA di Lavinia Monti

Presentazione del libro

Sabato 18 febbraio ore 17

Garenmarkt, 15 - Bruges