La storia vissuta di Christian Musella di Scampia. ‘Influencer’ il web mi ha salvato’

La storia vissuta di Christian Musella. Sin dall'infanzia sono sempre stato un bambino molto intraprendente e con tanta voglia di scoprire cose nuove, caparbio e riuscire a fare tutto ciò che avevo pianificato.



Ora mi soffermo a parlare delle mie origini e di me, come scritto precedentemente provengo da Scampia, che, come tutta Italia ben sa, è un luogo dove scegli una buona o una cattiva strada, e sin dall'adolescenza ho sempre pensato di non prendere il sentiero che ti porta alla delinquenza ma di creare qualcosa di mio e realizzarmi in ciò che erano e sono i miei obiettivi.



Dopo vari anni il web mi ha salvato, togliendomi dalla strada, anche perché in questa regione, non c'è molto lavoro, i pochi lavori che ci sono, purtroppo, o si è sottopagati o comunque farebbero di tutto per darti il minor stipendio possibile.



Nel 2012 cominciai a postare molte foto su Facebook, ero già molto attivo sui social, fino a quando nel 2013 iniziò la mia prima collaborazione con un brand di fama internazionale, così da diventare il primo influencer in Italia e portare questa nuova tipologia di marketing.



Venni contattato per mettere un post su facebook in cui sponsorizzavo il loro orologio ed io ero felicissimo di intraprendere questa strada da influencer.



Ho vari traguardi e sogni da raggiungere, ma in particolar modo quello di arrivare ad essere un mentore e un punto di riferimento per tutti coloro che mi seguono, sia nella vita che nel modo di vestire.



Spero di continuare a lavorare nel mondo dei social network, come influencer, fotomodello e blogger, è una realtà che mi ha colpito sin da subito e non credo di abbandonare mai, sia perché mi ha salvato e sia perché è grazie ad esso mi sono creato un nome. Un altro traguardo/obiettivo è quello di far parte al mondo dello spettacolo, sarebbe una vera e propria svolta per me, ma a questo lascio tutto al tempo e alla fortuna.



Christian Musella è nato a Napoli, precisamente a Scampia, il 9 luglio 1998, sotto il segno del cancro.

Christian Musella è il primo Influencer in Italia, blogger e fotomodello italiano. La sua famiglia è composta dal padre Valentino, operaio all 'ospedale Cardarelli di Napoli, sua madre Daniela casalinga, sua sorella Noemi attualmente pratica danza, e suo fratello Marco, calciatore.

E' alto 183 centimetri, pesa 77 chilogrammi, il colore degli occhi e dei capelli è castano chiaro. Christian è stato il primo influencer in Italia, correva l'anno 2013 quando questa carriera

cominciò grazie ad una campagna pubblicitaria con un brand di fama internazionale a cui prese parte, portando così questa modalità di marketing anche in questo paese. In alcuni articoli racconta la sua prima fotografia che è stata scattata fuori dalla sua scuola

dove afferma: "Quella era è stata la foto che gli ha fatto capire di voler iniziare questa professione e di dover evitare il mondo della strada che purtroppo assedia quel quartiere."

