“L’Altrove”, il nuovo show di Beppe Grillo in prima assoluta. In Calabria: sabato ad Altomonte, poi a Palmi e Corigliano-Rossano

E’ attesa in Calabria per “L’Altrove”, il nuovo spettacolo di Beppe Grillo che andrà in scena in prima assoluta nazionale sabato 5 agosto nel suggestivo Teatro Costantino Belluscio di Altomonte, uno dei borghi turistici di originali medievali più belli del Sud, voluto dal sindaco Giampiero Coppola per il suo prestigioso Festival Euromediterraneo. Poi, domenica 6 agosto sarà in Piazza Amendola di Palmi, un autentico salotto nel centro storico, per il ricco programma della Varia 2023 predisposto dalla neonata Fondazione Varia e, infine, martedì 8 agosto nell’ Anfiteatro Maria De Rosis di Corigliano-Rossano, tra gli eventi del “Sentiero Sostenibile”. Ad Altomonte e Palmi l’ingresso sarà gratuito. L’inizio è previsto ogni sera per le ore 21:30. Lo show, come sempre, è distribuito in Calabria dalla Show Net di Ruggero Pegna.

Prendendosi una pausa dalla politica, Beppe Grillo torna nel ruolo di attore comico davvero unico, con la sua ironia intelligente, mai banale e volgare, a tratti profetica. Sono suoi tutti i record di pubblico fatti registrare in Italia con uno spettacolo comico, capace perfino di riempire i più grandi palasport per più repliche consecutive.

Come al solito, nel nuovo show Beppe Grillo toccherà molteplici temi di attualità spaziando tra argomenti locali, su cui si mantiene costantemente aggiornato, nazionali e internazionali: dall’ambientalismo, suo storico cavallo di battaglia, alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, l’intelligenza artificiale, fino alla religione. Ancora una volta ne avrà per tanti, con la sua ironia surreale e provocatoria, come quando è arrivato ad immaginare sarcasticamente una “‘ndrangheta legalizzata che, perlomeno, così sarebbe costretta a pagare le tasse sui miliardi di affari!”.

Durante lo show si avvarrà, come sua consuetudine, di un grande schermo sul quale passeranno immagini dei temi toccati. Inevitabili saranno anche le sorprese, le improvvisazioni, le interazioni e le incursioni tra il pubblico. Il titolo è tutto legato ad un’altra irriverente provocazione: dopo aver fondato un partito ora tocca ad un movimento religioso, l’Altrove, come annunciava lui stesso nel suo blog alla vigilia dello scorso Natale: “Oggi, alle ore 12 del giorno del solstizio d’inverno, l’Elevato ha costituito la Chiesa dell’Altrove; l’atto costitutivo della Chiesa dell’Altrove è stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni”.

Con la sua corona di spinotti, l’Elevato Beppe Grillo, da buon Profeta a capo del nuovo credo del “non essere” in cerca di apostoli e discepoli, improvviserà finanche qualche miracolo. Non a caso il sottotitolo dello spettacolo per questa eccezionale prima nazionale è “Resurrezione in Calabria!”. Grillo sarà a Lamezia già dalla vigilia del breve tour, per poi raggiungere le varie località in cui si esibirà.