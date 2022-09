Lamezia Terme. Ricordando il professor Mario Barberio

Il professore Mario Barberio, appassionato di letteratura, grecista e studioso attento, è volato in Cielo lasciando nella città di Lamezia Terme un segno indelebile della sua forte , autorevole e carismatica personalità e un vuoto incolmabile sia nel campo dello sport che della scuola. Era nato 93 anni fa: un lungo percorso di vita durante il quale ha trasmesso ad intere generazioni l’amore per la cultura, il forte senso del dovere e della bellezza in senso lato. La sua una vita dedicata alla famiglia e alla scuola ma anche allo sport essendo anche apripista del pattinaggio artistico a Lamezia Terme e guida preziosa, negli anni ’80, di gruppo di giovani atleti distintisi a livello nazionale ed internazionale. « Ci sono uomini capaci di guardare avanti, di mettere in atto spinte innovative - e caratteristica fondamentale per chi ama e pratica lo sport- di fare squadra per raggiungere degli obiettivi, passo dopo passo. Mario Barberio è uno di questi».

Così la presidente dell’associazione Asd Roller Club Giovanna Gallo, in nome anche dei soci, ha voluto ricordare il professore Mario Barberio, anche presidente onorario dell’ Asd Roller Club, ringraziandolo per aver portato Lamezia tra le prime città della Calabria che hanno dato una forma organizzata al pattinaggio artistico promuovendo la formazione dei giovani e valorizzando talenti e capacità.

«Io ho avuto l’onore - precisa la presidente Gallo - per quasi un ventennio di affiancarlo nel percorso da lui avviato, apprendendo da lui quella passione sportiva che è anzitutto sinonimo di valori, preparazione, sana competizione e rispetto delle regole. L’esperienza di quegli anni – continua – mi ha portato a fondare, ormai quindici anni fa, la Asd Roller Club che, oltre alla sezione lametina, da qualche anno ha dato vita a una sezione di pattinaggio artistico a Vibo Valentia. Con commozione, affetto e gratitudine – conclude – ricordo oggi il professore Barberio, che resta un punto di riferimento per quanti amano il pattinaggio artistico qui a Lamezia e per quanti coltivano una passione sportiva sana, fatta di preparazione quotidiana e di spirito di squadra. Un ricordo doveroso e affettuoso verso il grande promotore del pattinaggio artistico, verso una persona che ci ha regalato e fatto conoscere un mondo splendido, il mondo della cultura. Ai figli, Teresa, Raffaele e Giancarla va il nostro commosso abbraccio».

Tutta la società sportiva porge un commosso saluto al professore Mario Barberio per aver fatto amare ai giovani lo sport del pattinaggio e degli stivaletti bianchi che « una volta indossati, ci permettono di danzare con un’ eleganza indiscussa e per averci insegnato i valori belli dello sport come l’onestà, il rispetto, lo spirito di appartenenza, l’impegno e il sacrificio. Valori che ogni giorno proveremo a trasmettere ai nostri atleti»

Lina Latelli Nucifero

Foto: Mario Barberio