L’Amministrazione comunale di Apollosa ha incontrato i diplomati e licenziati dell’a.s. 2021-2022.

APOLLOSA (BN) 17 SET. - Si è tenuto ieri, venerdì 16 settembre, alle ore 18.00, presso la sala polifunzionale del Comune di Apollosa, l’incontro tra i giovani apollosani diplomati e licenziati nell'anno scolastico 2021/2022 e la nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Danilo Parente. Un momento per festeggiare i risultati raggiunti e augurare ai partecipanti il meglio per il futuro e riflettere sullo stato della scuola italiana, soprattutto post-covid.



La scuola fu il motore dell’Italia unita, è da essa come pensavano già Mazzini e i risorgimentali, passa la formazione e l’istruzione degli italiani; e la scuola è stata per cento anni, tra molte contraddizioni, il viatico principale della nazionalizzazione, della modernizzazione e della formazione dell’Italia moderna, consentendo ai bravi ma poveri, di studiare laurearsi e affermarsi.

La scuola assolve a un compito decisivo, centrale per lo sviluppo del nostro paese. Per questo si auspica che possano tornare ad essere fondamentali il merito e la selezione, l’autorevolezza e la conoscenza, e che questa restaurazione “rivoluzionaria” possa partire proprio dai piccoli comuni, da docenti motivati e preparati che educhino all’etica pubblica.

La cerimonia del 16 settembre è stata anche l’occasione, dunque, per far capire soprattutto ai ragazzi che si accingono a frequentare le Superiori , che la scuola dovrebbe preparare innanzitutto alla vita, non al lavoro, offrendo tradizione e visione, comprendendo la realtà senza appiattirsi su di essa.