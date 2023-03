L'assessore Borelli si congratula con l'IC di Taverna per il successo al contest delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Anche l’amministrazione comunale di Catanzaro partecipa al successo dell’Istituto Comprensivo di Taverna al contest con cui sono state individuate le mascotte ufficiali delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A celebrare la vittoria della scuola della provincia di Catanzaro è l’assessore comunale al Turismo e Marketing Territoriale, Antonio Borelli: "Voglio congratularmi con i ragazzi di Taverna per aver saputo interpretare nella maniera migliore lo spirito delle Olimpiadi attraverso la creazione di due personaggi e di una storia che sono stati capaci di coinvolgere e appassionare tutta l’Italia. Con vero entusiasmo ho inteso ospitare i ragazzi dell’Istituto Comprensivo e la dirigente scolastica all’incontro promosso dal mio Assessorato che, nei giorni scorsi, ha visto confrontarsi decine di operatori turistici e culturali della città e del suo hinterland: come ho avuto modo di sottolineare in quell’occasione, c’è da fare i complimenti agli studenti perché la loro iniziativa è stata capace di scrivere una bellissima pagina della Calabria raccontata attraverso la sensibilità sociale e la fantasia che quotidianamente allievi e docenti di tanti istituti calabresi coltivano con passione".