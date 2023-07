Laura Delli Colli aprirà Magna Graecia Film Festival a Catanzaro il prossimo 29 luglio

Laura Delli Colli aprirà MGFF a Catanzaro il prossimo 29 luglio

Sarà la scrittrice e giornalista Laura Delli Colli ad aprire ufficialmente la ventesima edizione del Magna Graecia Film Festival sul palco dell'Arena Porto di Catanzaro il prossimo 29 luglio. A darne notizia il direttore artistico e fondatore della kermesse, Gianvito Casadonte, in attesa della presentazione del programma integrale prevista per lunedì 10 luglio, alle ore 11.30, al palazzo comunale di Catanzaro.

Laura Delli Colli è Presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani che assegnano annualmente i Nastri d’Argento. Per anni è stata firma degli Spettacoli di Repubblica e inviata speciale di Panorama.

Dai giornali ai grandi eventi cinematografici, si avvia al ventennale della Direzione artistica dei Nastri d'Argento e come Presidente ha anche guidato per alcuni anni alcune edizioni della Festa del Cinema come presidente della Fondazione Cinema per Roma.

Saggista e autrice di molti libri dedicati al cinema, ha firmato negli anni una fortunata serie di libri dedicati al 'Gusto del Cinema' e alcune biografie dedicate, tra gli altri, a Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Ferzan Ozpetek e Monica Vitti condividendo con lei una prima biografia ufficiale nel 1986 e raccontandola anni dopo in "Monica, Vita di una donna irripetibile" (Rai Libri, 2022), viaggio nella memoria di un indimenticabile incontro ravvicinato prima che la malattia l’allontanasse anche da sé.