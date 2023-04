L'Incredibile Avventura del Feralpisalò in Serie B: Una Favola Calcistica di Sfide, Sogni e Determinazione

La FeralpiSalò, club di calcio lombardo fondato nel 2009, ha vinto il girone A della Serie C con due giornate di anticipo, ottenendo una storica promozione in Serie B. Con 68 punti in 36 partite, la squadra ha ottenuto 19 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte, con una difesa solida che ha subìto solo 19 gol, la migliore del girone. L'allenatore Stefano Vecchi, reduce dall'esperienza nel settore giovanile dell'Inter, è stato il grande artefice di questa promozione, guidando il gruppo alla vittoria del campionato nonostante non fosse tra i favoriti. La FeralpiSalò è stata fondata nel 2009 dalla fusione di due squadre della provincia bresciana e ha raggiunto la sua prima promozione in Serie C nel 2011. Negli anni successivi ha partecipato ai playoff ma non è riuscita a raggiungere l'obiettivo della promozione in Serie B, fino a questa stagione. Il presidente Giuseppe Pasini, che ha sempre puntato sulla programmazione e la progettualità, è stato determinante per il successo del club. L'attaccante Luca Siligardi, capocannoniere della squadra con 10 gol, è stato uno dei protagonisti di questa stagione, portando con la sua esperienza e qualità un contributo importante alla promozione della FeralpiSalò.

L'IMPORTANZA DI GUERRA Ha rivestito un'importanza fondamentale nella promozione della Feralpisalò anche il centrocampista Lorenzo Guerra, autore di 9 gol e 8 assist in questa stagione di Serie C. Classe 1999, Guerra è cresciuto nelle giovanili del club e si è affermato come uno dei pilastri del centrocampo, contribuendo con le sue giocate e i suoi gol alla cavalcata vincente della squadra.

IL GIOVANE DS FERRETTI Altro protagonista di questa promozione è il direttore sportivo Luca Ferretti, considerato il ds più giovane d'Italia. A soli 26 anni, Ferretti è stato artefice di una campagna di acquisti mirati che ha rinforzato la squadra e ha permesso di raggiungere l'obiettivo della promozione in Serie B. Il suo lavoro di scouting e gestione del mercato è stato fondamentale per la costruzione di una rosa competitiva.

I TIFOSI E LA CITTA' DI SALO' Un altro elemento importante di questa storica promozione è il supporto dei tifosi e l'entusiasmo della città di Salò. Nonostante sia il secondo comune più piccolo d'Italia ad avere una squadra in Serie B, i tifosi della Feralpisalò hanno dimostrato grande affetto e sostegno alla squadra durante tutta la stagione. La città di Salò, situata sulle sponde del Lago di Garda, è stata travolta dall'entusiasmo per questa promozione storica, che ha portato gioia e orgoglio alla comunità locale.

IL FUTURO IN SERIE B Ora la Feralpisalò si prepara per la sua prima stagione in Serie B, la seconda serie del calcio italiano. Sarà una sfida difficile, ma il club lombardo è determinato a dimostrare la propria competitività anche a questo livello e a continuare il proprio percorso di crescita. La promozione in Serie B rappresenta un traguardo storico per il club e un motivo di grande orgoglio per i suoi protagonisti e i suoi tifosi. Fonte immagine Feralpisalò