Liste d’attesa, Talerico: “Utile impiegare anche gli specialisti ambulatoriali con pari retribuzione”

“Per abbattere le liste d’attesa, potrebbe essere utile autorizzare l’impiego degli specialisti ambulatoriali nei progetti straordinari. E' sufficiente una interpretazione estensiva del DCA n. 345 del 7 novembre 2024.” È il monito di Antonello Talerico, che torna a porre l’attenzione su una questione urgente e risolvibile con un atto amministrativo mirato.

Il DCA 345/2024 ha introdotto misure per il contenimento delle liste d’attesa, prevedendo compensi straordinari per il personale ospedaliero impegnato nelle attività aggiuntive: 80 euro all’ora. Tuttavia, pet taluni manager non sarebbe stata specificata in modo esplicito la possibilità di applicare la stessa retribuzione agli specialisti ambulatoriali, che, in assenza di chiarimenti, continuano a percepire un compenso ridotto di 40 euro l’ora e quindi a non essere impiegati perlabbattimento delle liste di attesa.

Le aziende sanitarie-continua Talerico-, se hanno riserve e dubbi su tale applicazione anche agli specialisti ambulatoriali dovrebbero chiedere autorizzazione al Commissario o al Dipartimento salute della Regione. Tale applicazione estensiva consentirebbe di avere ulteriori operatori per abbattere le liste di attesa nel minor tempo possibile.

A sostegno della proposta, anche il commento del dott. Giuseppe Rizzo, rappresentante regionale di categoria degli specialisti ambulatoriali: “Siamo pronti a fare la nostra parte e ad ampliare l’offerta sanitaria anche nei weekend, ma serve parità di trattamento economico. Una nota esplicita eliminerebbe ogni incertezza e permetterebbe alle aziende di attivarci subito, in modo efficace e regolare.”

Talerico insiste: “Con una semplice nota commissariale, che autorizzi l’utilizzo degli specialisti ambulatoriali con le stesse condizioni economiche previste per gli ospedalieri, si potrebbe liberare una forza lavoro già disponibile e qualificata. È una soluzione concreta, sostenibile e immediatamente attuabile per ridurre le attese.”

Un messaggio chiaro, rivolto a chi ha la responsabilità di rendere la sanità più giusta, efficiente e vicina ai cittadini. “Il tempo delle analisi è finito – conclude Talerico –. Ora servono decisioni operative.”

