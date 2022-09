Calabria. Lite degenera uomo gambizzato nel cosentino.

Lite degenera uomo gambizzato nel cosentino. È accaduto sul lungomare a Belvedere Marittimo

COSENZA, 26 GIU - Un uomo è stato gambizzato la notte scorsa a Belvedere Marittimo, sulla costa tirrenica cosentina. Il fatto, secondo quanto si è appreso, sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata, pare, per futili motivi nei pressi di un lido sul lungomare. Il ferito è stato condotto in ospedale dove è ricoverato. No sarebbe in pericolo della vita. Sul caso stanno indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Paola.