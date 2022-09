M5S: Cancelleri, preso bastonata, ma fallimento è rinascita. In Puglia e Liguria da soli? C'è progetto che va avanti da anni

ROMA, 28 GEN - "Abbiamo preso una bella bastonata, abbiamo fatto un discreto fallimento. Ma ogni fallimento è un punto di rinascita, a volte prendere una sberla serve per guardarsi intorno e ripartire". Lo afferma Giancarlo Cancelleri, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed esponente del M5S, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Parlando delle prossime regionali, Cancelleri aggiunge: "In alcune regioni, come Toscana, Puglia, Liguria abbiamo già scelto i nostri candidati. Faremo delle alleanze con delle liste civiche. In Puglia e Liguria - ha detto rispondendo ad una domanda se il MoVimento farà corsa da solo - abbiamo un progetto che va avanti da anni e sono convinto che i risultati saranno ben diversi rispetto agli ultimi".(