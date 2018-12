Mafia: colpo a nuova Cupola Palermo, 46 fermi, preso nuovo capo

PALERMO, 4 DICEMBRE - Operazione "Cupola 2.0". Individuata la nuova Commissione provinciale di Cosa nostra e arrestato il nuovo capo. Ben 46 i fermi di indiziato di delitto disposti dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo ed eseguiti dai carabinieri del comando provinciale per associazione di tipo mafioso, estorsioni, fittizia intestazione di beni, porto abusivo di armi, danneggiamento a mezzo incendio e concorso esterno. Le indagini hanni permesso di cogliere in presa diretta la fase di riorganizzazione all'interno di Cosa nostra, di documentare la ricostituzione della Commissione provinciale di Palermo e di trarre in arresto il nuovo capo della commissione, Settimo Mineo, capo mandamento di Paglarelli.