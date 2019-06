Mafia: decapitato clan, arresti tra Puglia e Milano

TRINITAPOLI (BAT) 07 GIUGNO - I carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Bari, stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto pregiudicati accusati di detenzione e porto di armi, aggravati dallo scopo di avvantaggiare la propria compagine mafiosa. L'operazione sta interessando i territori di Trani, Milano e Trinitapoli, dove è recentemente tornata ad infiammarsi la sanguinosa faida tra i due schieramenti che si contendono il controllo delle attività illecite dell'area. Le armi - secondo chi indaga - sarebbero servite per l'eliminazione fisica di alcuni appartenenti al clan contrapposto. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata alle 09.30 in Procura a Bari.