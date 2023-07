Festeggiamenti solenni in onore della Madonna di Porto nella Chiesa Madre di Gimigliano

Nell'artistica e suggestiva cornice della Chiesa Madre di Gimigliano hanno avuto inizio oggi i solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Porto, Patrona della Provincia di Catanzaro.

Una chiesa gremita ha partecipato alle Solenne liturgia officiata da Padre Amedeo Gareri che in questi giorni sta guidando il Solenne novenario di preparazione. Come da tradizione si è rinnovato il gesto dell'accensione delle lampade votive, alla presenza del sindaco di Gimigliano Laura Moschella e del Presidente della Provincia Amedeo Mormile che hanno delegato due importanti autorità istituzionali a rinnovare il gesto verso la Madonna.

È toccato così al Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso e al sottosegretario di Stato Wanda Ferro ad attingere al Cero Pasquale per accendere le due lampade. Il tutto in un clima di gioia per uno degli appuntamenti festivi più importanti del territorio. Domani notte si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio a piedi verso la Basilica di Porto che martedì accoglierà l'arrivo della Venerata Immagine della Madonna alla presenza dell' Arcivescovo Claudio Maniago.