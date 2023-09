Magna Graecia Film Festival: le Masterclass della Calabria film commission gratuite su Mymovies. Le masterclass organizzate dalla Calabria Film Commission da stasera gratuite su MyMovies. Da Susan Sarandon a Sergio Castellitto, da Maurizio Nichetti a Riccardo Scamarcio, il cinema si racconta sul palco del Magna Graecia Film Festival

Al via le masterclass della ventesima Magna Graecia Film Festival sostenute dalla Calabria Film Commission, che saranno visibili gratuitamente da stasera sul portale cinematografico MyMovies al link https://www.mymovies.it/ondemand/mgff/



Le masterclass, che animano ogni sera il festival, sono realizzate in collaborazione con il MGFF, che si tiene a Catanzaro fino al 5 agosto prossimo e – nelle intenzioni degli organizzatori - sono un modo per raccontare e proporre dei contenuti della cultura cinematografica, dal punto di vista artistico, professionale e industriale. Un modo efficace, affidato a professionisti del settore, che raccontano la propria esperienza a un evento che si tiene sul nostro territorio. Azioni, queste, utili alla nuova scena cinematografica calabrese.



A inaugurare le conversazioni, la giornalista e scrittrice Laura Delli Colli, giornalista e scrittrice, da 20 anni Presidente del SNGCI - Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Alle masterclass sono protagonisti: il regista e sceneggiatore Matteo Garrone, autore di film quali Gomorra, Il racconto dei racconti, Dogman, Pinocchio e Reality; Bruno Ceretto, imprenditore cuneese che, insieme al fratello Marcello, ha reso il Barolo e il Barbaresco tra i vini più rinomati del mondo; Matteo Paolillo, giovane attore italiano ha vestito i panni del camorrista Edoardo Conte nella serie televisiva Rai Mare Fuori. Oscar Farinetti, fondatore della catena Eataly; Daniele Ciprì, regista e sceneggiatore, già direttore della fotografia per registi del calibro di Marco Bellocchio, Roberta Torre e Matteo Rovere. Rocío Muñoz Morales, attrice, conduttrice televisiva e modella spagnola, che al festival presenta il suo libro “Dove nasce il sole”. Sul palco del festival salirà quindi l'attrice statunitense Susan Sarandon, già vincitrice del premio come Miglior Attrice Protagonista per il film Dead Man Walking – Condannato a morte, candidata nel corso della sua lunga e brillante carriera a cinque Premi Oscar oltre che a nove Golden Globes e sei Emmy Awards. L'attrice e regista Greta Scarano, vincitrice del Nastro d’Argento come Migliore attrice non protagonista per il film Suburra di Stefano Sollima; l'attore e produttore Riccardo Scamarcio, vincitore di un Nastro d’Argento come Migliore attore non protagonista per il film Loro di Paolo Sorrentino, e attore in numerosi progetti di respiro internazionale. Il regista Maurizio Nichetti, vincitore di un David di Donatello e di tre Nastri d’Argento. L'attore, sceneggiatore e regista Sergio Castellitto, vincitore di tre David di Donatello e quattro Nastri d’Argento, attore per registi quali Ettore Scola, Mario Monicelli, Marco Bellocchio, Marco Ferreri, Gianni Amelio, Paolo Virzì e Pupi Avati.