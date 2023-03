Malakies | E chi si rassegna? Festival giovane comico musicale

SABATO 1 APRILE 2023 ore 21.30 Teatro LabArca | via Marco d’Oggiono 1, Milano

I Malakies sono un quartetto musicale nato a Milano nel 2022. La loro musica trae ispirazione dal genere rebetiko, da poco diventato patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco, che richiama la Grecia come il Fado il Portogallo o il Tango l’Argentina.

Nato per esprimere il disagio degli emigrati nei bassifondi della società greca, a seguito dell’espulsione degli ellenofoni ortodossi dalla Turchia nel 1922, potremmo definire il Rebetiko un’eterosi musicale, una fusione tra oriente e occidente. Una musica urbana, popolare, suonata e ballata nei locali notturni e nelle Taverne, che racconta di personaggi ai margini della società. È composto da Giacomo Bertazzoni, Simone Cocina, Davide Turolla e Giorgia Comelli.

evento inserito in

E chi si rassegna? | Festival giovane comico-musicale

Un progetto a cura di Associazione Arcaduemila con il contributo di Fondazione Cariplo

7 appuntamenti di stand-up comedy e musica dal vivo nei comuni di Milano, Rho e Pavia

marzo-giugno 2023

“E chi si rassegna? | Festival giovane comico-musicale” è una rassegna teatrale e musicale in sette appuntamenti promossa da Associazione Arcaduemila attiva presso il Teatro LabArca che avrà luogo tra marzo e giugno 2023 nei comuni di Milano, Rho e Pavia. Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo, vuole coinvolgere nuovo pubblico a teatro, soprattutto giovane, e, più in generale, favorire la fruizione della cultura ai cittadini. Il titolo evidenzia la volontà di non abbassare la guardia di fronte alle avversità che il mondo contemporaneo ci presenta usando intelligenza, cultura e ironia. In particolare, attraverso la stand-up comedy e la musica, generi protagonisti della rassegna. Nel progetto sono stati coinvolti dieci giovani artisti (tutti under 35) di cui due attori e autori di sé stessi - Ilaria Longo e Alberto Clarizio - e un’interprete - Alice Gagno - coautrice di un monologo insieme ad Alessandra Casella, regista. In ambito musicale sono stati coinvolti due gruppi di recente formazione, con sonorità dal carattere “urban” e popolare: la techno acustica dei Mefisto Brass e il rebetiko dei Malakies.

INGRESSI

Con consumazione - 12 euro

Senza consumazione - 10 euro

Prenotazioni a

prenotazioni@lab-arca.it

02-36753473

Facebook | LabArca Teatro Musica

Instagram |labarcateatromusica