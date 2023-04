Maltempo in arrivo per Pasqua-Pasquetta: Protezione Civile allerta su diverse regioni italiane, i dettagli

Meteo: Pasqua sottotono, tra occhiate di sole ed improvvise Piogge; le Zone interessate

Prepariamoci ad una Domenica di Pasqua sotto tono sul fronte meteorologico in quanto su parecchie regioni il sole farà davvero fatica a mostrarsi e ci sarà pure occasione per alcune piogge. Insomma, un po' come da tradizione, ecco che anche quest'anno la Pasqua ci riserverà parecchie insidie e per alcuni sarà rigorosamente necessario tenere un ombrello a portata di mano.

Come ci mostra la cartina sinottica qui sotto prevista per Domenica 9 Aprile, la ragione va ricercata nell'ennesimo vortice ciclonico (lettera B) che dal medio Tirreno viaggerà in direzione della Sicilia per poi collocarsi entro sera sull'area ionica.

Stante la posizione del minimo di bassa pressione saranno proprio le regioni del Sud e gran parte del versante adriatico a risentire maggiormente del brutto tempo già dalla prima parte del mattino, quando ci attendiamo piogge sparse e anche un po' di neve sui comparti appenninici.

Nel corso del pomeriggio, complice anche un generale aumento delle temperature, si andranno a creare i presupposti per un aumento dell'instabilità atmosferica foriera di piogge anche sotto forma di rovescio temporalesco. Tra le regioni maggiormente a rischio troviamo tutto il Sud, l'area più settentrionale della Sicilia e salendo verso il Centro il basso Lazio, l'Abruzzo , il Molise e il distretto più meridionale della Marche. Altrove il tempo si manterrà più tranquillo e asciutto fatta eccezione per qualche improvviso rovescio temporalesco su alcuni tratti del Triveneto.

Per capire meglio la distribuzione e gli accumuli di precipitazioni, vi proponiamo la cartina qui sotto centrata proprio per il giorno di Pasqua. Notiamo subito le zone colorate di blu/blu scuro dove le precipitazioni potranno risultare anche discretamente importanti con accumuli prossimi ai 40mm (40 litri per metro quadro) mentre nelle zone colorate di azzurro i fenomeni risulteranno meno ingerenti e con quantitativi ovviamente inferiori. (iLMeteo)

Sarà una Pasqua all'insegna del maltempo quella di domenica 9 aprile, in particolare al Centro-Sud. Per questo la Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla sulle regioni maggiormente a rischio temporali e fenomeni climatici violenti.



Le regioni interessate dall'avviso meteorologico di ALLERTA GIALLA saranno almeno 7 durante la giornata di Festa della Santa Pasqua, con possibilità di piogge in prevalenza a carattere temporalesco, possibili nuove locali ed isolate grandinata come già avvenuto nelle scorse ore.

Protezione Civile - Per la giornata di oggi, Domenica 9 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

In aggiornamento