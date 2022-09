Maltempo: Costa, siamo dentro i cambiamenti climatici

ROMA, 07 OTT - "L'Ipcc, svariati anni fa e non certo l'altro ieri, dichiara che noi siamo dentro i cambiamenti climatici, non che arriveranno.

Il cambiamento climatico si manifesta in termini di temperatura ma anche di precipitazioni tipo quelle avute tragicamente in queste ore" in Italia.

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, rispondendo prima al Question Time e poi intervenendo con l'informativa alla Camera dei Deputati sulla questione maltempo e dissesto idrogeologico, alla luce di quanto accaduto in Liguria e Piemonte.

All'inizio dell'informativa il ministro ha espresso cordoglio per le vittime, accolto da un applauso di partecipazione. Costa ha quindi ricordato "che sono cadute in 24 ore piogge di 4-5 mesi con una concentrazione pazzesca, che la nostra temperatura media è salita di 1,5 gradi e che i picchi in particolare delle stagioni creano un differenziale enorme con le stagioni di passaggio".

"Queste piogge che arrivano sono particolarmente aggressive. Qualcosa - afferma Costa - è oggettivamente cambiato ed è scientificamente dimostrato. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, dice che la sfida dei cambiamenti climatici è la sfida delle sfide planetaria. Non riguarda solo l'Italia - dice Costa - ma anche l'Italia. Il dato più recente di Ispra parla del 2019 come terzo anno più caldo degli ultimi 60 anni e negli ultimi 20 anni l'elenco degli anni più caldi ogni volta si rincorre continuamente".