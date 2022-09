Maltempo. Tempesta di vento si abbatte su Falerna Marina sul posto i Vvf. Foto

FALERNA 26 AGO - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme sono impegnate dalle ore 9.30 circa nel comune di Falerna marina a causa di un forte temporale abbattutosi nella zona.

Le forti raffiche di vento hanno divelto gazebo e tensostrutture situati sul lungomare. Danni anche alle vetrate di alcuni locali causati da tavolini e sedie spazzati via dal forte vento. Vigili del fuoco attualmente impegnati per verifiche ed allagamenti. Non risultano al momento danni a persone.

In aggiornamento