Manovra: Fraccaro, al Sanato cambierà molto

ROMA, 9 DICEMBRE - "La manovra al Senato cambiera' molto, al di la' di reddito di cittadinanza e quota 100". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, che in un'intervista a 'Repubblica' anticipa: "Innanzi tutto, ci saranno sgravi al costo del lavoro e incentivi per le imprese che fanno contratti a tempo indeterminato. Di questo si sta occupando il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio". Inoltre, "ci saranno tanti interventi" per rendere il decreto Dignita' "sempre piu' efficace", dice Fraccaro, che parla di un "grande piano di investimenti per aprire cantieri in tutt'Italia. Sul modello spagnolo, che e' quello di cui parliamo da anni: ripartire dai territori, dalle tante piccole opere diffuse". Nella legge di Bilancio, assicura Fraccaro, "abbiamo gia' stanziato 15 miliardi in tre anni rispetto al fondo gia' esistente. Cassa depositi e prestiti ha annunciato un piano di investimenti di 200 miliardi nei prossimi anni. Adesso si tratta di creare una disciplina di sistema. Avremo anche un piano per il pagamento dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti dei privati, e' assurdo che falliscano imprese perche' la Pa non paga. E anche in questo coinvolgeremo Cdp per pagare nel 2019 il 50% dei debiti".