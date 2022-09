A mare di Cropani 1° concorso di poesia a premi "La Masnada".

CROPANI 31 LUG - Continuano, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio, le iniziative estive nel comune di Cropani.



Questa sera dalle 21:30 in poi, nel teatro a mare di Cropani, i Masnadieri ne combineranno un'altra delle loro. Tra musica e poesia andrà in scene la serata finale del 1° concorso di poesia a premi "la Masnada".

Il cantautore Carmine Torchia accompagnerà i poeti con brani del suo repertorio e con rivisitazione di cantautori quali Battiato e De André. Tra una cena e un'altra cerchiamo lo spazio per nutrire anche la nostra anima che, soprattutto in tempo di pandemia, non è mai troppo...



Il Sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio.