Mons. Claudio Maniago. Messe in suffragio per Benedetto XVI

Messe in suffragio per Benedetto XVI

Pubblichiamo di seguito il messaggio di S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, per le Messe in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI:

Carissimi, anche la nostra Comunità diocesana vuole unirsi al popolo dei credenti e non solo, per esprimere al Signore un sentito ringraziamento per il dono della vita e del ministero di Papa Benedetto XVI e insieme elevare per lui una unanime preghiera di suffragio perché Gesù che Lui ha tanto cercato, amato e annunciato, lo accolga nel suo abbraccio misericordioso.

Parteciperò alle esequie in Piazza San Pietro, rappresentando la nostra Diocesi in comunione col Santo Padre Francesco "con un cuor solo e un'anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo servitore del Vangelo e della Chiesa".

Come segno di questo comune ricordo riconoscente, vi chiedo che la celebrazione eucaristica di giovedì 5 gennaio, nelle nostre parrocchie sia celebrata in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI, secondo le indicazioni della CEI che vi riporto:

"È opportuno utilizzare uno dei formulari proposti dal Messale Romano per le Messe dei defunti «Per il Papa» (pp. 976-977). Nei testi si dovrà aggiungere la dicitura «il Papa emerito Benedetto XVI». Precisiamo, inoltre, che nella colletta dello schema B e nell’orazione sulle offerte dello schema A si dovrà dire «il tuo servo, il Papa emerito Benedetto XVI». Il colore liturgico da usare per la celebrazione eucaristica è il viola".

Certo che sapremo vivere anche questo particolare momento della vita della Chiesa con spirito di comunione, vi auguro un buon inizio di anno nuovo e una fruttuosa conclusione del tempo di Natale.

✠ Claudio, Arcivescovo