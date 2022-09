Meteo: Alta pressione, non ovunque temperature autunnali. Ecco le previsioni per i prossimi giorni

I prossimi giorni saranno caratterizzati da una riscossa dell'anticiclone, tuttavia la sua positiva influenza non sarà cosa proprio per tutti. Ci saranno infatti alcuni angoli del Paese che dovranno ancora fare i conti con un quadro meteorologico instabile, residuo strascico di quel fronte perturbato che ha imperversato al Centro-Sud dallo scorso venerdì e poi durante tutto il weekend.

Vediamo allora come evolverà la situazione e cosa ci riservano le previsioni per la settimana.

Fino a mercoledì 25 il tempo continuerà a mantenere un assetto statico e in gran parte soleggiato su gran parte dell'Italia e in particolare sulle regioni centro-settentrionali, dove le uniche insidie saranno rappresentate da isolati banchi di nebbia e dalle gelate notturne e nelle prime ore del mattino, in particolare sulla Val Padana e nelle vallate interne del Centro.



Nonostante questa notevole estensione, il tentativo dell'alta pressione di coinvolgere tutta l'Italia non andrà a buon fine. Ne faranno le spese soprattutto alcune zone del Sud dove una residua circolazione ciclonica, con centro motore tra la Tunisia e la Libia, manterrà condizioni di instabilità, con piogge frequenti e a tratti intense, ma anche con temporali, segnatamente sulla Calabria e sulla Sicilia.

In seguito, da giovedì 26, l'alta pressione comincerà di nuovo a perdere smalto, sotto la spinta di correnti più umide di origine atlantica. L'atmosfera inizierà ad ingrigirsi su molti tratti del Nord, ma essenzialmente sulle zone pianeggianti, a causa di una maggiore ingerenza delle nebbie e delle nubi basse. Sarà il primo segnale di un cambiamento.



Da venerdì 27 l'approssimarsi di un nuovo vortice ciclonico dall'Atlantico provocherà infatti le prime piogge sulla Sardegna, su alcuni tratti della Liguria e dell'area centrale tirrenica. Si aprirà così la strada ad un prossimo fine di settimana perturbato, dapprima al Centro-Sud e al Nordovest ma in seguito, domenica, anche sul resto del Paese, sotto un deciso e nuovo rinforzo dei venti da Scirocco. (iLMeteo)

