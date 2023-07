Meteo: arrivo di un break temporalesco: Molte Regioni coinvolte in serata. Ecco l'evoluzione

Meteo: arrivo di un break temporalesco: Molte Regioni coinvolte in serataNelle prossime ore ci attendiamo l'arrivo di un break temporalesco che potrà colpire parecchie regioni del nostro Paese con fenomeni anche di una certa intensità.

La ragione di questa ennesima parentesi di tempo instabile, come ci mostra la mappa qui sotto è da ricercare nell'indebolimento dell'alta pressione sul suo bordo più orientale dove riuscirà a transitare un modesto fronte instabile capace tuttavia di provocare parecchi disturbi.

Entrando più nel dettaglio ecco che in mattinata avremo cieli piuttosto sporchi su molti tratti del Nord con qualche rovescio relegato essenzialmente alla Liguria specie quella di Ponente. Maggiori spazi di sereno invece le registreremo sul resto del Paese a parte il transito di qualche nube alta e sottile che non produrrà ovviamente fenomeni rilevanti.

Le cose andranno un po' peggiorando invece nel pomeriggio quando si attiverà una maggior instabilità temporalesca a carico soprattutto dell'arco alpino e prealpino, ma anche su molti tratti del Centro in particolare tra Toscana, Umbria, Marche e Molise. Su queste zone l'attività temporalesca potrà risultare a tratti intensa. I fenomeni, infatti, saranno accompagnati da raffiche di vento, forti rovesci e locali grandinate. In questa seconda mappa che vi proponiamo qui sono sono rappresentate la distribuzione e gli accumuli di pioggia previsti proprio per la giornata di Mercoledì 28 Giugno. Nelle aree colorate di blu si potranno registrare accumuli anche prossimi ai 40mm e dunque l'equivalente a 40 litri di pioggia per metro quadrato.

Il tempo darà poi segnali di miglioramento in serata fatta eccezione per le regioni di Nordovest dove invece proseguiranno alcune piogge sparse e qualche isolato temporale e questo a causa di un insidioso vortice di bassa pressione che avanzerà con fare minaccioso verso il nostro Paese pronto a condizionare il tempo anche per la giornata di giovedì 29 giugno. (iLMeteo)



In aggiornamento