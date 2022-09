Meteo: in Arrivo temporali e vento, poi anche freddo e neve bassa quota. Le Previsioni

Nel corso della nuova settimana l'atmosfera darà importanti segnali di risveglio dopo questo lungo letargo che insiste da parecchi giorni. Già da oggi Lunedì infatti, arriveranno piogge, temporali, vento ed in seguito anche freddo e neve a bassa quota. Insomma, sarà davvero una settimana più dinamica sul fronte meteo-climatico.

L'alta pressione è dunque destinata a farsi da parte sotto l'incalzare delle correnti nord-atlantiche che già da Lunedì 16 piloteranno un nucleo di aria fredda e instabile pronto a provocare piogge e rovesci ad iniziare dalle regioni del Nordest specie il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e l'Emilia Romagna. Poi il maltempo si sposterà verso il Centro dove avremo la possibilità di rovesci sotto forma temporalesca, in particolare su Toscana, Marche, Umbria, Lazio (possibile temporale fin su Roma nel pomeriggio), Verso sera il meteo peggiorerà su alcuni tratti del Sud segnatamente su ovest Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia.

Altrove il tempo si manterrà più asciutto seppur in un contesto si spiccata variabilità.



Tra Martedì 17 e Mercoledì 18 il brutto tempo insisterà sulle nostre regioni meridionali, dove ci aspettiamo non solo un'alternanza tra sole e annuvolamenti, ma pure piogge e temporali, segnatamente su Basilicata, Puglia, Calabria e sui settori tirrenici ed orientali della Sicilia. Un nuovo seppur temporaneo aumento della pressione favorirà invece un graduale miglioramento sulle regioni settentrionali. Ma il grande protagonista della giornata sarà inoltre il vento che acuirà la sensazione di freddo, con raffiche molto forti di Bora sulle coste adriatiche e di Tramontana su quelle tirreniche. Atteso il Maestrale, infine, sulla Sardegna e sulle coste occidentali siciliane. Da segnalare inoltre che continuerà ad affluire aria piuttosto fredda, in discesa dal Nord Europa, che determinerà un brusco calo delle temperature, specie al Nord e lungo la fascia adriatica, prima di estendersi anche al resto del Paese. Durante la notte e al primo mattino i valori si porteranno vicini allo zero fino alla basse vallate alpine, causando le prime gelate di stagione.

A metà settimana e per la precisione nella giornata di Giovedì 19, avremo ancora una residua instabilità sulla Sicilia e sull'area ionica della Calabria, mentre sul resto del Paese il bel tempo riuscirà ad imporsi salvo per qualche nebbia notturna sulla Val Padana e nelle vallate più interne del Centro. Tuttavia, dalla serata si affaccerà all'orizzonte un vortice ciclonico che farà nuovamente peggiorare il meteo, con le prime precipitazioni a partire dal Nordovest. Il maltempo colpirà duramente per tutta la giornata di Venerdì 20 con la possibilità di rovesci temporaleschi e anche con il ritorno della neve che nel corso del pomeriggio potrebbe scendere di quota fino a 700-800m sull'arco alpino centro-orientale e verso sera intorno ai 1100-1300m sul comparto appenninico settentrionale e su parte di quello centrale.

In seguito, se tutto verrà confermato, tra Sabato 21 e Domenica 22, il vortice ciclonico si sposterà molto rapidamente verso Sud portando condizioni di fredda instabilità sulle regioni centro meridionali mentre al Nord la situazione andrà rapidamente migliorando in un contesto climatico però molto più rigido soprattutto di notte e nelle prime ore del mattino. (iLMeteo)