Meteo: Allerta maltempo, avanzano Supercelle, tra i sogni di una Estate in crisi. Le previsioni

Non doveva forse essere un’Estate assolata e calda da Nord a Sud? No, qualcosa è andato e andrà storto, come in altre occasioni in questa folle Estate, ed ora Cumulonembi, addirittura SUPERCELLE, avanzano km dopo km dalla Francia verso l’Italia e mangiano, minuto dopo minuto, gli ultimi scampoli di un anticiclone estivo africano in affanno dopo 40 giorni d’egemonia assoluta, preannunciando dunque il PEGGIO.



Eloquenti, come di consueto, le immagini del satellite Meteosat, dall’alto del suo Occhio a 36.000 km d’altezza da cui nulla sfugge, ci mostrano uno scenario tanto interessante quanto inquietante: celle temporalesche grandinigene, ovvero foriere di Grandine grossa, collegate ad un vortice ciclonico freddo dalla Francia stanno muovendo verso le Alpi occidentali e il Piemonte dirette poi entro Martedì sul resto del Centro-Nord preannunciando però una vera e propria crisi dell’Estate nel cuore della stagione stessa, una rottura in grande stile su tutta Italia almeno fino a Sabato e Domenica. E già nubi neppure previste avanzano inaspettate sulla Liguria di Levante.



Ce la farà dunque l’Estate, coi suoi sogni di sempre, a riconquistarsi uno spazio nei nostri ricordi che siano essi di una stagione, di una vacanza, o soltanto di un weekend, di una Notte, di una Stella? Sì, ma per ora largo ai temporali. (iLMeteo)

