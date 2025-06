Meteo: Caldo africano, l’Italia in un forno. Ecco quanto durerà l’ondata di calore

Tempo di lettura: ~3 min

ROMA – L’estate 2025 si sta facendo sentire con tutta la sua forza, trasformando l’Italia in una vera e propria camera a gas atmosferica. Il protagonista di questa impennata termica si chiama Pluto, l’anticiclone africano che ha deciso di dominare la scena meteorologica italiana, regalando giornate infuocate e notti tropicali.

Caldo record in arrivo: temperature fino a 40°C

Il cuore rovente del Sahara si è spostato sul Mediterraneo e sta avvolgendo la Penisola in una cappa di calore che, secondo gli ultimi dati dei modelli meteo, non accenna a mollare la presa. In molte zone si sfioreranno i 40 gradi, con picchi che potrebbero addirittura superarli nelle aree interne e lontane dalla costa.

Il caldo intenso non farà distinzioni: tutte le regioni italiane saranno coinvolte da questa eccezionale ondata di calore.

Le regioni più colpite dal caldo africano

Nord Italia : tra le aree più esposte troviamo Emilia-Romagna e basso Veneto , dove le temperature toccheranno punte elevatissime anche nelle ore serali. Il disagio sarà acuito dall’umidità e dall’assenza di ventilazione.

: tra le aree più esposte troviamo e , dove le temperature toccheranno punte elevatissime anche nelle ore serali. Il disagio sarà acuito dall’umidità e dall’assenza di ventilazione. Centro Italia : l’ Umbria , il Lazio e la Toscana sperimenteranno un clima rovente, con le massime giornaliere stabilmente sopra i 36-37°C. Le città d’arte, come Roma e Firenze, saranno tra le più soffocate.

: l’ , il e la sperimenteranno un clima rovente, con le massime giornaliere stabilmente sopra i 36-37°C. Le città d’arte, come Roma e Firenze, saranno tra le più soffocate. Sud e Isole: qui si parla di vero e proprio clima desertico. Campania, Puglia, Basilicata e le zone interne di Sicilia e Sardegna raggiungeranno temperature estreme. In alcune località dell’entroterra isolano si potrebbero registrare i valori più alti d’Italia.

Quanto durerà l’ondata di caldo? Le previsioni

La domanda che tutti si pongono è: quando finirà questa ondata di caldo africano? Le ultime proiezioni meteorologiche non sono particolarmente rassicuranti.

L’anticiclone Pluto continuerà a dominare la scena fino ai primi giorni di luglio. Qualche lieve infiltrazione atlantica potrebbe portare un temporaneo e debole calo termico al Nord, ma saranno episodi locali e di breve durata.

Nel resto del Paese, Pluto resterà incontrastato, mantenendo le temperature su livelli record e alimentando un senso di afa diffusa e persistente, soprattutto nelle aree urbane.

Consigli per affrontare la canicola

In attesa di un cambio di scenario, gli esperti consigliano:

Bere molta acqua e mantenere un’alimentazione leggera.

e mantenere un’alimentazione leggera. Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde.

Utilizzare ventilatori o climatizzatori , possibilmente in modalità a basso consumo.

, possibilmente in modalità a basso consumo. Prestare particolare attenzione a bambini, anziani e soggetti fragili, più a rischio in condizioni di stress termico.

Conclusione: un’estate rovente da manuale

Il 2025 si conferma come uno degli anni più caldi degli ultimi decenni, e l’estate sembra voler rispettare le premesse. Con l’anticiclone Pluto ben saldo sul Mediterraneo, l’Italia continuerà a bollire sotto un sole impietoso. Per ora, l’unico rimedio resta l’adattamento: cappellino in testa, bottiglietta d’acqua sempre in tasca… e tanta pazienza.

