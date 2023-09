Meteo: caldo torrido e notti tropicali: le città italiane sotto l'allerta massima. Tutti i dettagli. Stiamo entrando nel vivo dell'ondata di calore più potente di questa stagione (almeno finora) con le temperature che si sono portate ben oltre i 35/40°C su diverse regioni. Queste condizioni meteo ci accompagneranno per il resto di Luglio con tanto sole e valori termici infuocati, stemperati magari al Nord da qualche break temporalesco.

Ma c'è un dettaglio che preoccupa: sono in arrivo le "notti tropicali" e l'afa con conseguente disagio a livello fisico.

Nell'immaginario collettivo l'aggettivo "tropicale " ha non solo un significato geografico, che rimanda alla regione dei Tropici, ma anche uno figurato, che fa pensare a un clima caldissimo, come immaginiamo sia la temperatura in quelle zone.

Notte tropicale evoca quindi una notte di caldo intenso, opprimente e soffocante. In ambito climatologico ed epidemiologico (effetti delle temperature sulla salute), questo termine ha un significato ben preciso: è un indicatore climatico che identifica il numero di notti nell'anno con temperatura minima maggiore di 20°C. È un valore internazionale definito dall'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), serve per monitorare i cambiamenti climatici in atto. Infatti, negli ultimi decenni stiamo assistendo a un numero sempre più crescente di queste notti, a sottolineare il processo del riscaldamento climatico che interessa anche il nostro Paese.

Ebbene, in settimana, a causa della presenza sull'Italia dell'anticiclone africano Caronte, a rischio di notti tropicali saranno soprattutto le pianure del Nord, ma anche Genova, buona parte delle regioni del Centro (Firenze, Ancona e Pescara), il Sud e le due Isole maggiori.

La mappa qui sotto ben evidenzia le zone (colorate in arancione e rosso con le relative temperature) dove il caldo non mollerà la presa neppure durante la notte.

Su queste aree, infatti, anche dopo il tramonto i valori termici faticheranno a scendere sotto i 20/25°C, specie nelle grandi città dove il mix tra temperature e umidità (afa) renderà il disagio fisico maggiore.

Questo particolare indicatore climatologico, le notti tropicali, è un segno evidente di un cambiamento climatico in atto con effetti sempre più diretti anche sul nostro Paese.





Il Ministero della Salute decreta BOLLINO ROSSO su 20 città, livello di allerta massimo!

Prosegue la severa ondata di caldo con l'anticiclone CARONTE sull’Italia: per questo il Ministero della Salute nel suo bollettino aggiornato sulle ondate di calore ha dichiarato 20 città da bollino rosso e altre 6 da bollino arancione: l’elenco.

Nello specifico, si ricordi che il livello 3 di allerta (il bollino rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Sono ben 20 le città che sono state dichiarate bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute per la giornata di martedì 19 luglio come è annunciato sul sito ufficiale. Si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Sono invece 6 le città italiane da bollino arancione (livello di allerta 2), che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Saranno bollino arancione Bari, Catania, Civitavecchia, Milano, Reggio Calabria e Torino. (iLMeteo)

In aggiornamento