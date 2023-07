Meteo: Cerbero, ondata di caldo estremo con temperature fino a 46°C! Ecco dove e tutti i dettagli.. Caldo ancora in aumento! Nei prossimi giorni le temperature saliranno ulteriormente fino a toccare picchi addirittura prossimi ai 46°C su alcune zone del nostro Paese. Ma quanto durerà questa fiammata africana? Gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, hanno portato delle novità.

TUTTA "COLPA" di CERBERO - Nella mitologia Cerbero è il cane-mostro a tre teste cantato da Dante nella sua Divina Commedia e posto a guardia degli Inferi: ebbene, l'anticiclone africano sta distribuendo il caldo in maniera diversa su tre zone d’Italia, rappresentate metaforicamente dalle tre teste: la prima zona è quella del Sud e delle Isole Maggiori; la seconda zona è rappresentata dall’Italia centrale, soprattutto la fascia tirrenica; la terza zona è il Nord.

BOOM DI CALDO da LUNEDI' 10 - Proprio in questo avvio di settimana ci aspettiamo un'ulteriore pulsazione dell'anticiclone, una "bolla rovente" di matrice sub-tropicale in risalita dal Nord Africa, con conseguenze importanti sull'Italia che si tradurranno in una fase climatica assolutamente anomala.

Come mostra la mappa qui sotto, riferita alla giornata di Mercoledì 12 Luglio, sono previsti picchi massimi di temperatura fino a 36-37°C sulle pianure del Nord, fino a 38°C al Centro e addirittura (colore nero) fin sopra i 42°C sulle due Isole Maggiori (con punte di oltre 45°C in Sardegna).

ATTENZIONE AL MIX CALDO/UMIDITA' - I veri disagi, tuttavia, non sono solo provocati dal caldo, ma gioca un ruolo fondamentale l'elevato tasso di umidità che non fa altro che esaltare il livello di disagio fisico.



A proposito di umidità e disagio fisico: qui sotto vi proponiamo una cartina piuttosto particolare, relativa all'humidex. Si tratta di un indice usato in meteorologia per descrivere quanto è caldo il clima per una persona media, combinando l'effetto del calore e dell'umidità: in poche parole, descrive il disagio fisico. Guardate cosa è previsto per Lunedì 10 Luglio: il colore rosso indica estrema cautela: attenzione dunque a quasi tutta la Valle Padana, alle regioni centrali tirreniche e alla Sardegna.

DURATA - Quanto durerà questa fase rovente. Ci sono delle novità, ma per gli amanti del fresco non sono certo delle migliori, quanto meno per le regioni del Centro-Sud e per le due Isole Maggiori: qui il grande caldo pare destinato a durare anche per tutto il corso della settimana appena iniziata.



Discorso leggermente diverso invece per il Nord, dove intorno a metà settimana, per la precisione da Mercoledì 12 Luglio, l'alta pressione potrebbe parzialmente perdere energia favorendo una maggior ingerenza temporalesca dapprima sui rilievi e Giovedì 13 anche su alcuni tratti della Valle Padana. Ciò comporterebbe un calo termico, anche se a dire il vero piuttosto contenuto e probabilmente temporaneo.

Vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)



