Meteo: Ciclone in atto con piogge, vento e neve, ecco l’evoluzione

Meteo: Ciclone in atto con piogge, vento e neve attenzione, ecco l’evoluzione. I freddi venti di origine artica hanno fatto il loro ingresso sul nostro Paese alimentando un vortice ciclonico responsabile di una fredda fase di maltempo che sta tutt'ora investendo molte regioni d'Italia.

In queste ultime 24 ore il quadro meteorologico è dunque andato peggiorando soprattutto sulle regioni del Centro e parte del Nord. Sono tornare le piogge, anche temporalesche sui comparti tirrenici, ma anche la neve con accumuli importanti sull'Appennino centro-settentrionale prossimi anche al mezzo metro. Il forte calo delle temperature dovuto all'aria artica ha inoltre provocato nevicate a quote molto basse se non addirittura fino in pianura su Piemonte e parte dell'Emilia. Il tutto è stato condito da venti freddi ed impetuosi di Bora e Grecale.

Situazione ore 07:00 - Ora il vortice ciclonico tende a spostarsi dalla Sardegna in direzione delle Isole Baleari alimentato sempre dalle fredde correnti di origine artica. Il tempo sul nostro Paese sarà dunque destinato a mantenere un comportamento ben lungi dall'essere tranquillo. In queste ore infatti si segnalano nevicate su molti angoli del Piemonte, sull'Appennino tosco emiliano e su quello centrale. Piogge sono in atto in Lombardia, tra Marche, Abruzzo Molise e su parte della Campania. Continua invece a rimanere più tranquillo e asciutto il tempo su gran parte dell'arco alpino specie su quello centro-orientale.

EVOLUZIONE: nella prima parte del giorno avremo ancora nevicate a bassa quota su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e su gran parte dell'area appenninica centrale. Ancora piogge sono previste su tutto il comparto adriatico, dalle Marche all'Abruzzo e fino al Molise e la Puglia. Maltempo anche sul lato tirrenico dove ci attendiamo pure qualche temporale.

Nella cartina che vi proponiamo qui sotto sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per la giornata di Lunedì 27 Febbraio. Le aree colorate con sfumature di rosa sono le zone a rischio neve, mentre quelle colorate di blu quelle a rischio pioggia.

Il quadro meteorologico generale comincerà comunque a dare segnali di miglioramento nel corso del pomeriggio ed entro sera le precipitazioni si andranno esaurendo su gran parte del Paese.

Si tratterà comunque solo di una semplice pausa in quanto anche per i prossimi giorni l'atmosfera non sembra aver nessuna intenzione di tornarsene tranquilla. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

Ecco il dettaglio della Protezione Civile per la giornata di oggi, Lunedì 27 febbraio 2023:







ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Medio Tevere



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere