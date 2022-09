Meteo: domani il ciclone Mediterraneo si rinforza e diventa Medicane. Ecco la traiettoria aggiornata

Le previsioni sono addirittura peggiorate con l'ultimo aggiornamento. Nei prossimi giorni quel ciclone mediterraneo che già ha provocato sconquassi all'estremo Sud, si rinforzerà e cambierà la sua rotta, dunque le notizie non sono affatto buone.



Prepariamoci ad una fase dove l'Italia sarà divisa in due. Se da una parte tornerà a farsi vedere l'alta pressione, dall'altra la reiterata persistenza del vortice ciclonico approfonditosi al Sud nel corso dell'ultimo weekend, continuerà a determinare condizioni di severo maltempo, soprattutto sulle estreme regioni meridionali e manterrà piuttosto elevato il rischio alluvionale a causa di un suo movimento verso la Sicilia.



Ma andiamo con ordine cercando di individuare le zone dove si potrà godere di un tempo più tranquillo, ma soprattutto quelle dove colpiranno ancora duramente le piogge e i temporali.

Dopo un mercoledì 27 che farà registrare una breve tregua dal forte maltempo su quasi tutta l'Italia, fatta eccezione per qualche pioggia tra Sardegna orientale e Sicilia, da giovedì 28 il nostro Paese sarà letteralmente diviso in due.



Al Nord e al Centro una provvidenziale alta pressione determinerà condizioni meteo decisamente più stabili, mentre il discorso sarà ben diverso per il Sud, in quanto il ciclone, anziché spostarsi ulteriormente verso levante, è destinato a rinforzarsi puntando la Sicilia e potrebbe trasformarsi addirittura in un MEDICANE (Mediterranean Hurricane = Uragano Mediterraneo), colpendo in pieno l'Isola!



Le condizioni meteo andranno via via peggiorando, sempre più intensamente, sull'Isola, ma il maltempo si estenderà poi anche alla Calabria ionica nel corso di Venerdì 29. Su queste regioni torneremo a registrare forti e persistenti piogge, accompagnate localmente da temporali e sarà piuttosto alta la probabilità di nubifragi.



Attenzione perché tornerà ancora una volta ad elevarsi il rischio alluvionale.

Alcune piogge, infine, potrebbero raggiungere pure i settori più meridionali della Sardegna.

Questo scenario, salvo improvvise sorprese, ci accompagnerà fino alla giornata di Sabato 30 quando si noterà un progressivo aumento delle nubi anche al Nord, preludio questo all'arrivo di una perturbazione atlantica che potrebbe compromettere il tempo di parte del Ponte di Ognissanti. (iLMeteo) APP ufficiale

In aggiornamento