Meteo: ecco l'Anticiclone di San Valentino un po’ di primavera per gli innamorati. Tutto confermato: dalla prossima settimana, già da lunedì 13 febbraio, arriverà l'anticiclone di San Valentino.

E' questa la novità più interessante che emerge dagli aggiornamenti odierni che prefigurano una vera e propria svolta sul fronte meteo già in avvio della prossima settimana quando un vasto campo anticiclonico guadagnerà rapidamente terreno, espandendosi su buona parte del bacino del Mediterraneo e dando così il via ad una fase più stabile, caratterizzata inoltre da temperature in aumento.

Inverno dunque in pausa per qualche giorno salvo gli ultimi disturbi che potrebbero riguardare solamente Calabria e Sicilia, dove potrebbe persistere il rischio di isolate piogge e di nevicate sui rilievi oltre gli 800/1000 metri di quota, specie a inizio settimana.

La massa d'aria in arrivo, come si evince dalla mappa qui sotto, è in parte di matrice africana e ciò favorirà valori termici oltre le medie climatiche del periodo, in particolare durante le ore pomeridiane.

Andremo dunque incontro (di nuovo) a un clima oltre modo mite, già tra Lunedì 13 e Martedì 14, peraltro totalmente in linea con i cambiamenti climatici ormai in atto da diverso tempo.

In Inverno, tuttavia, alta pressione non è sinonimo di sole ovunque: sulle pianure del Nord essa si traduce spesso in nebbie/cieli coperti perduranti in qualche caso anche per tutto il giorno: ciò, inibendo l'irraggiamento solare, mantiene le temperature piuttosto basse.



Da Mercoledì 15 le temperature subiranno un'ulteriore impennata, portandosi facilmente al di sopra dei 15/16°C al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori: spazio, dunque, a un vero e proprio anticipo primaverile!. L'Inverno si avvia dunque verso la fine? Non è detto... (iLMeteo)

In aggiornamento