Meteo: Sole e caldo ma forti temporali minacciano l'Italia. Ecco dove con l'evoluzione e previsioni

Una blanda ma insidiosa circolazione ciclonica ancora presente tra le nostre regioni del Sud e le coste tunisine, mantiene condizioni meteo assai incerte su alcune zone del nostro Paese dove insisteranno ancora diffuse note d'instabilità accompagnate da forti temporali.

Vediamo più nel dettaglio dove si registrerà il tempo più instabile nelle prossime ore e la tendenza fino a questa sera.

Nella prima parte della mattina nubi irregolari saranno presenti su molte aree del Sud e sulla Sicilia. Locali piovaschi bagneranno la Puglia, i rilievi campani e i settori più meridionali della Sicilia. Un po' di nubi le troveremo inoltre lunga la fascia tirrenica del Centro, dal Lazio fino al sud della Toscana, mentre sul resto del Paese i cieli saranno decisamente più aperti con un soleggiamento ben più generoso.

Nel corso del pomeriggio, complici anche le alte temperature, assisteremo allo sviluppo di numerose note d'instabilità soprattutto sui rilievi del Centro-Sud con forti temporali accompagnati da intense raffiche di vento ed improvvisi rovesci. I settori più a rischio saranno quelli laziali, abruzzesi e a scendere campani, calabresi e siciliani. Col passare delle ore rovesci temporaleschi, si spingeranno inoltre verso le pianure e coste adiacenti specialmente in Campania con qualche temporale possibile a Napoli.

Tra il tardo pomeriggio e la sera, la fase temporalesca comincerà a perdere di energia per poi esaurirsi nel corso della sera e della notte successive.

Sul resto del Paese, il caldo bel tempo continuerà a dominare indisturbato anche se nel corso della serata alcuni rovesci potranno bagnare i settori centrali dell'Arco alpino dove insisteranno anche per gran parte della notte.

Previsioni per la settimana

L'aumento della pressione in sede mediterranea ha riportato il caldo bel tempo su molte regioni d'Italia avvolte ormai da un'atmosfera tipicamente estiva a causa delle temperature attestate su valori ben superiori alla media del periodo. Tuttavia, la presenza di una residua circolazione ciclonica tra le nostre regioni del Sud e la Grecia, mantiene attiva una moderata instabilità.

Insomma, prepariamoci a vivere una settimana da piena estate, con temperature alte, minacciata però da qualche forte temporale.

Vediamo più nel dettaglio tutte le previsioni.

Dopo un Lunedì 14 con qualche disturbo sulla Sicilia e tanto sole e caldo altrove, Martedì 15 avremo qualche annuvolamento sull'area tirrenica, sulla Sicilia e gran parte del Sud, mentre sul resto del Paese permarranno condizioni di forte stabilità con valori termici davvero molto alti per il calendario.

Da Mercoledì 16 deboli spifferi d'aria più fresca in quota innescheranno qualche temporale pomeridiano sull'arco alpino e alcuni rovesci sull'Appennino centro-meridionale. Sul resto del Paese tempo stabile nonostante la presenza di un po' di nubi sulle regioni meridionali e sull'area tirrenica dove non ci sarà comunque bisogno dell'ombrello.

Giovedì 17, il meteo non sarà del tutto tranquillo sui rilievi, specie del Triveneto e sui comparti appenninici centro meridionali. Qui ci attendiamo lo sviluppo di improvvisi focolai temporaleschi. Al Centro-Sud qualche temporale potrebbe spingersi dai monti verso le coste in particolare sui versanti tirrenici. Per il resto tanto sole ma soprattutto tanto caldo con picchi di 32-33°C da Nord a Sud.

Infine, da Venerdì 18, l'alta pressione nord africana subirà un temporaneo sussulto regalandoci una giornata più tranquilla per tutti anche se non mancheranno comunque delle nubi al Sud e sui rilievi del Centro-Nord.

Anche Sabato 19 sarà una giornata abbastanza soleggiata e calda anche se dalla serata assisteremo ad un progressivo aumento delle nubi al Nord ad iniziare dalle zone più occidentali. Sarà il preludio ad una Domenica 20 più incerta al Nord dove saranno presenti molte nubi con qualche rovescio relegato però ai soli rilievi alpini centro-occidentali. (iLMeteo)