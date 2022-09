Meteo: fronte perturbato, tornano piogge e temporali poi weekend tante Sorprese. Leggi i dettagli

Arriva un fronte perturbato sull'Italia e tra giovedì e venerdì torneranno dunque le piogge e i temporali su molte zone.

L'alta pressione che in questi giorni ci ha regalato una parentesi molto mite nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio, perde di energia lasciando campo aperto ad una perturbazione atlantica pronta ad investire il nostro Paese con l'intento di riportare un contesto meteorologico forse un po' più consono al calendario.

Vediamo allora più nel dettaglio cosa ci propongono le previsioni fino a venerdì.

Dopo i primi timidi segnali di un peggioramento in quel di mercoledì, ecco che il fronte perturbato avanzerà senza particolari ostacoli. Giovedì infatti, già delle prime luci del giorno, nubi e piogge sparse bagneranno molte aree del Nord e alcuni tratti di quelle centrali. Ombrelli a portata di mano specialmente sulle zone del Nordovest e su tutto il comparto alpino e prealpino.



Al Centro la pioggia sarà protagonista solo su Toscana, Umbria e Lazio, mentre sul resto del Paese l'atmosfera risulterà più asciutta a tratti pure soleggiata specie sul comparto adriatico e su molti angoli del Sud.

La giornata proseguirà poi senza particolari cambiamenti anche se i fenomeni abbandoneranno le regioni di Nordovest, fatta eccezione per la Liguria, per poi spostarsi verso il Triveneto specie su Friuli-Venezia Giulia, mentre al Centro qualche piovasco bagnerà il nord della Toscana, il Lazio fino ai comparti più settentrionali della Campania.

Arriviamo così alla vigilia del fine settimana. Venerdì la perturbazione avanzerà ulteriormente verso levante. Mentre al Nord tornerà a fare capolino il sole, al Centro e anche al Sud l'atmosfera si manterrà più agitata. Sarà infatti d'obbligo un ombrello nel sud della Toscana, sulle Marche e ancora nel Lazio in Campania e in Sicilia. Saranno questi i settori dove si manterrà più elevato il rischio di piogge e qualche isolato temporale.



Solo a fine giornata il quadro meteorologico inizierà a dare segnali di miglioramento su queste regioni, nonostante l'inizio del weekend non sarà di certo stabile per tutti.



Previsioni per il weekend

Ci saranno sorprese per il prossimo weekend. E' questo ciò che emerge dall'ultimo aggiornamento della nostra APP ufficiale per il fine settimana. Nulla di anomalo, intendiamoci. In questo periodo dell'anno è normale che l'atmosfera manifesti spesso episodi di agitazione dopo la lunga fase di tranquillità estiva.

Vediamo allora di fare un rapido riassunto di cosa ci proporrà il tempo nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 ottobre.

Dopo il transito di una perturbazione atlantica, attesa tra giovedì e venerdì, la prima parte del weekend vedrà un contesto meteo ancora a tratti incerto, quanto meno su parte del nostro Paese.

Sabato 23 gli strascichi del fronte depressionario produrranno ancora conseguenze sulle regioni centrali con piogge sparse maggiormente probabili sui settori meridionali delle Marche, su Abruzzo, Molise e sui settori centro-meridionali del Lazio. Attenzione anche ad alcuni angoli del Sud dove il maltempo sarà più evidente nella seconda metà della giornata: piogge e pure qualche temporale sono attesi soprattutto sul Salento, sulla Calabria e gran parte della Sicilia.

Nessun problema invece per il Nord, dove il sopraggiungere di venti più freschi dai quadranti nord-orientali spazzerà le nubi garantendo un contesto meteo decisamente più soleggiato.

Arriviamo così al giorno di festa: quella di domenica 24 sarà una giornata ancora discretamente soleggiata al Nord, fatta eccezione per un po' di nubi sparse sulle regioni occidentali. La situazione migliorerà pure al Centro dove il sole si farà via via sempre più generoso, mentre il Sud dovrà ancora fare i conti con una reiterata instabilità, foriera di precipitazioni, in qualche caso anche temporalesche, soprattutto tra Calabria e Sicilia. Su queste zone il brutto tempo potrebbe insistere poi anche in serata e per buona parte della notte su lunedì 25.

Ma le sorprese per il fine settimana non finiscono qui: l'ulteriore rinforzo dei venti freddi nord-orientali provocheranno, gioco forza, un evidente calo termico, più apprezzabile al Nord e al Centro, con temperature che torneranno piuttosto rigide di notte e in prima mattinata. (iLMEteo)

In aggiornamento