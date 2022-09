Meteo: incursione Polare, ecco tutte le previsioni fino al weekend su Nord, Centro, Sud e Isole

Tra poche ore il tempo diventerà un po' più dinamico grazie all'incursione di aria polare accompagnata da vento, temporali e al gradito ritorno della neve sulle nostre montagne.

Ma vediamo più nel dettaglio l'evoluzione del imminente peggioramento ma anche tutte le previsioni fino al weekend.

Mercoledì l'incursione polare sarà accompagnata da un rinforzo dei venti di Maestrale via via su tutti i bacini. Il meteo sarà tranquillo al Nord (nevicate sui confini alpini) mentre al Centro-Sud comincerà a peggiorare nel corso della giornata. Le piogge arriveranno dapprima sulle Marche, in Umbria e sul Lazio, per poi spostarsi piuttosto rapidamente verso Sud nel corso del pomeriggio. Ci attendiamo dunque altri piovaschi, e anche qualche temporale, su Abruzzo, Molise e poi verso Puglia, Basilicata e settori tirrenici della Calabria.

Mentre nel corso del tardo pomeriggio il quadro meteorologico andrà già rapidamente migliorando al Centro, sulle regioni meridionali insisteranno ancora precipitazioni sparse e qualche isolato temporale, fino a tarda sera.

Attese anche spruzzate di neve sui rilievi appenninici. Su quelli centrali le nevicate potranno imbiancare intorno ai 1200/1300 metri di quota, mentre sui rilievi del Sud si verificheranno a quote più elevate, ma in calo in serata e nottata.

Le temperature subiranno una modesta diminuzione al Centro-Sud specie nelle aree dove si registrerà una maggior ingerenza del maltempo.

In seguito (segnatamente da giovedì) l'alta pressione si riaffaccerà sull'Italia. Dopo una primissima mattinata con residue note d'instabilità all'estremo sud, il tempo tornerà infatti tranquillo e stabile un po' su tutto il nostro Paese.

Il quadro meteorologico si manterrà poi sostanzialmente immutato anche per i giorni successivi e quanto meno fino a tutto il weekend, con temperature in nuovo generale aumento. Notizia segnalata da (iLMeteo)