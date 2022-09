Meteo: Irrompe l'inverno. Città a rischio con freddo, neve anche in pianura. Il dettaglio

Nei prossimi giorni piomberà l'inverno su gran parte del nostro Paese con l'arrivo del freddo, delle piogge e della neve fino a quote molto basse o localmente in pianura.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci riservano più nel dettaglio le previsioni per la settimana.

Nel corso della giornata di Martedì 1 Dicembre si noteranno i primi segnali di un cambiamento. L'approssimarsi di un nuovo vortice ciclonico, alimentato da aria piuttosto fredda, inizierà a disturbare il tempo al Nordovest e nel corso della giornata anche sulle regioni del Centro-Sud. Torneranno dunque le piogge su queste zone anche forti sul lato tirrenico come sul Lazio. Attenzione anche alla neve che potrà cadere a quote molto basse (4-600 metri) su Piemonte, rilievi lombardi, del Trentino e su alcuni tratti dell'Appennino tosco emiliano.

Nelle prime ore della mattina di Mercoledì 2 infatti, fiocchi sparsi potrebbero cadere fino a quote molto basse sul Nordest a tratti localmente in pianura in Emilia e per qualche ora anche sul Veneto (qui al massimo mista a pioggia). Neve anche sul cuneese e mista a pioggia sulla bassa Lombardia. Neve diffusa sulle Alpi a partire dai 4-600 metri. Piogge irregolari e discontinue sul resto del Nord, abbastanza intense invece sul comparto tirrenico e ancora una volta in particolare sul Lazio e poi anche in Campania. Verso sera si intensificano le precipitazioni inoltre sul Nordest e lungo tutta la fascia adriatica centrale. Ancora rischio nevicate a quote molto basse su Triveneto più orientale ed Emilia Romagna.

Temperature in crollo al Centro-Nord sotto lo sferzare di freddi venti nord-orientali mentre al Sud i venti da Scirocco manterranno ancora un clima meno rigido.

Giovedì 3 il maltempo avanzerà verso levante concentrando i suoi effetti al Sud con intensi rovesci specialmente su Puglia, area ionica e Calabria, mentre comincerà temporaneamente ad attenuarsi sul resto del Paese seppur in un contesto freddo e ventoso.

Infine, se tutto verrà confermato, da Venerdì 4 sopraggiungerà un nuovo sistema depressionario pronto a compromettere il meteo anche del prossimo weekend con tanta neve al Nordovest e forti piogge sul resto d'Italia. Su questo possibile scenario ci aggiorneremo strada facendo. (iLMeteo)

In aggiornamento