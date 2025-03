Meteo Italia, allerta in arrivo: forti piogge, temporali e grandine nelle prossime ore. Le zone a rischio

ROMA – 29 marzo 2025 – Una nuova ondata di maltempo è pronta a investire l’Italia, alimentata da una circolazione ciclonica persistente sul bacino del Mediterraneo. Nelle prossime ore sono attese piogge intense, temporali anche violenti e grandinate, in particolare al Sud e lungo l’Adriatico centrale. La Protezione Civile ha già diramato l’allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali in molte regioni.

Secondo l’esperto meteorologo Dr. Lorenzo Ferri, la causa è da attribuire a un vortice di bassa pressione che, alimentato da aria fresca settentrionale, manterrà condizioni instabili sull’Italia meridionale per diversi giorni. Le regioni del Nord, invece, beneficeranno della protezione di un promontorio anticiclonico in espansione dal Regno Unito verso la Scandinavia.

Le temperature subiranno un generale calo a causa dell’afflusso di correnti fresche dai quadranti settentrionali, mentre i venti risulteranno localmente forti, specialmente lungo le coste ioniche e adriatiche.

Sabato 29 marzo sarà una giornata molto dinamica, con temporali e rovesci sparsi su Calabria, Sicilia orientale, Basilicata, Campania interna e Molise. I fenomeni potranno essere localmente intensi, accompagnati da colpi di vento e grandinate. Al Centro e al Nord il tempo sarà più stabile, salvo nubi irregolari su Emilia-Romagna e basso Lazio.

Domenica 30 e lunedì 31 marzo continuerà l’instabilità al Sud, con rovesci persistenti sul basso versante adriatico e ionico. Le regioni centro-settentrionali saranno invece protette dall’alta pressione, con ampie schiarite e clima asciutto.

Tra mercoledì 2 e giovedì 3 aprile, l’anticiclone potrebbe conquistare gran parte del territorio italiano. Tuttavia, Sicilia, fascia ionica e Salento resteranno esposte al residuo vortice ciclonico, con la possibilità di ulteriori piogge e temporali. Le temperature tenderanno a risalire, specialmente al Nord e nelle regioni tirreniche.

Il weekend successivo resta ancora incerto, ma le proiezioni modellistiche indicano una possibile nuova irruzione di aria fredda dal Nord Europa. Se tale affondo raggiungesse il Mediterraneo centro-orientale, potrebbe riattivare la circolazione depressionaria e generare una nuova fase di maltempo, da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Allerta meteo per la giornata odierna: sabato 29 marzo

Allerta gialla per rischio idraulico in: Calabria (tutti i versanti), Emilia-Romagna (costa romagnola, pianura bolognese, colline e montagna), Marche (tutte le zone), Molise (litoranea), Sicilia nord-orientale e tirrenica

Allerta gialla per temporali in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia

Allerta gialla per rischio idrogeologico in: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Puglia, Sicilia

Il consiglio dell’esperto è di prestare massima attenzione ai bollettini ufficiali della Protezione Civile, evitare spostamenti non urgenti nelle zone in allerta e mantenersi aggiornati sull’evoluzione del tempo, soprattutto per chi risiede in aree esposte a rischio idraulico o idrogeologico.