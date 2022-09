Meteo: Italia avvolta da una bollente atmosfera attenzione ai blitz temporaleschi. Ecco dove

Gran parte d'Italia è tutt'ora avvolta da una bollente atmosfera tipica di metà Agosto. Ma come spesso avviene, l'alta pressione responsabile del caldo bel tempo, non riesce a garantire in forma uniforme la totale stabilità atmosferica. Questi piccoli difetti presenti nel motore dell'anticiclone sono alla base dello sviluppo di improvvisi temporali che in questi ultimi giorni hanno iniziato a disturbare il meteo su alcuni angoli del Paese.

Sono in atto infatti forti rovesci a sfondo temporalesco su diverse zone del Nord come l'Arco alpino, quello prealpino fino alle alte pianure del Friuli Venezia Giulia. Su queste ultime zone in particolare si stanno abbattendo veri e propri nubifragi. Nelle prossime ore i temporali arriveranno a minacciare le zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia occidentale e l'estremo Nord Est. Colpite ancora le zone della Valtellina già duramente stressate dalla forte ondata di maltempo delle scorse 24 ore.



Stante le elevate temperature ma soprattutto l'afa alle stelle, i temporali potranno risultare anche di forte intensità accompagnati dunque da frequente attività elettrica, forti colpi di vento ed improvvisi nubifragi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede un'allerta gialla sulle regioni di Lombardia, su parte di Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. (iLMeteo)