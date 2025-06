Meteo: picco del caldo nel weekend, ma domenica tornano i temporali. Ecco i dettagli regione per regione

Tempo di lettura: ~3 min

Una nuova intensa ondata di caldo ha raggiunto l’Italia e culminerà nel corso del fine settimana, con temperature eccezionalmente elevate in molte regioni. Tuttavia, a partire da domenica 15 giugno, il tempo inizierà a cambiare, soprattutto al Nord, dove si faranno strada i primi temporali. Ecco nel dettaglio le previsioni giorno per giorno.

Sabato 14 giugno: l’apice dell’ondata di calore

Sabato sarà con ogni probabilità la giornata più calda della settimana e dell’intera prima metà di giugno. L’Italia sarà interamente protetta da un vasto anticiclone di matrice africana, responsabile di un clima secco, soleggiato e molto caldo.

Le temperature massime si spingeranno ben oltre i 35 gradi su molte zone interne della penisola. In Sardegna si potranno toccare valori superiori ai 40 gradi, specie nelle aree interne del Cagliaritano e del Nuorese. L’umidità aumenterà sensibilmente, contribuendo a un clima afoso e opprimente, in particolare nelle grandi città e lungo le coste.

L’unica zona dove potrebbero verificarsi fenomeni sarà quella alpina, dove nel pomeriggio non si esclude lo sviluppo di qualche temporale isolato. Tuttavia, si tratterà di eventi sporadici e localizzati, senza effetti sulle pianure.

Domenica 15 giugno: arrivano i temporali al Nord

Domenica l’anticiclone inizierà gradualmente a perdere forza, soprattutto sulle regioni settentrionali, permettendo l’ingresso di correnti più fresche in quota. Questo cambio di circolazione favorirà lo sviluppo di instabilità atmosferica, con possibili temporali anche forti.

Nel pomeriggio e in serata si prevedono fenomeni intensi su Alpi e Prealpi, con possibilità di grandine e forti raffiche di vento. Le precipitazioni potrebbero estendersi verso le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto occidentale. Non si esclude la possibilità di rovesci anche sull’Appennino centrale, in particolare sul versante adriatico.

Nonostante l’aumento dell’instabilità, le temperature rimarranno elevate su gran parte del Paese. Il caldo intenso continuerà a farsi sentire, alimentando un notevole disagio termico, specie nei centri urbani.

Inizio settimana: ancora caldo ma più temporali al Nord

La nuova settimana si aprirà con condizioni meteo ancora in prevalenza stabili e calde, specie al Centro e al Sud. Il Nord, invece, sarà più esposto a fenomeni pomeridiani, con temporali sparsi in particolare su Alpi, Prealpi e zone interne.

Le temperature subiranno una lieve flessione nei valori massimi, ma resteranno comunque superiori alle medie del periodo. Il disagio fisico causato dal caldo rimarrà elevato, soprattutto nei contesti urbani.

Conclusioni e tendenza

Il weekend sarà caratterizzato da condizioni meteo estreme, con un sabato rovente e una domenica più instabile, in particolare sulle regioni settentrionali. L’inizio della nuova settimana non segnerà ancora la fine del caldo, ma il ritorno dei temporali al Nord sarà il primo segnale di un possibile cambiamento nel medio termine.

Per rimanere sempre aggiornati sulle previsioni meteo e sull’evoluzione della situazione, è consigliabile consultare quotidianamente le fonti ufficiali.

