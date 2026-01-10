Meteo Italia: weekend ancora instabile al Centro-Sud, poi graduale miglioramento. Venti fortissimi e gelate diffuse
Maestrale in tempesta, mareggiate e freddo notturno: ecco cosa aspettarsi fino a domenica
Il meteo sull’Italia resta protagonista di una fase dinamica e turbolenta, soprattutto nel corso del weekend, a causa di un vortice depressionario che sta interessando gran parte dell’Europa centro-settentrionale. La situazione, però, mostra segnali di lento miglioramento, soprattutto da domenica, grazie a una rimonta dell’alta pressione dall’Europa occidentale.
Vediamo nel dettaglio cosa succederà tra sabato e domenica, con particolare attenzione a venti, temperature, neve e allerte meteo.
Scenario meteo generale: depressione in allontanamento, torna l’anticiclone
Nel corso del fine settimana il profondo vortice depressionario in azione sull’Europa centro-settentrionale si sposterà verso est, andando a interagire con una depressione fredda tra Russia e Paesi Baltici. Questo movimento consentirà una temporanea espansione anticiclonica sull’Europa occidentale, destinata a coinvolgere gradualmente anche l’Italia.
Il risultato sarà un miglioramento progressivo del tempo, inizialmente al Nord e sui versanti tirrenici settentrionali, accompagnato però da:
- forti venti di Maestrale
- nuovo calo delle temperature minime
- gelate diffuse anche in pianura
- mari molto mossi o agitati
Sabato: ancora instabilità al Centro-Sud, vento forte ovunque
La giornata di sabato sarà ancora caratterizzata da tempo instabile o perturbato al Centro-Sud, con:
- rovesci e temporali sparsi, localmente intensi
- fenomeni più probabili tra Cilento, Lucania tirrenica, Calabria centro-occidentale e Gargano
- nevicate in Appennino dai 600/800 metri, localmente più in basso in Sardegna
La Toscana risulterà già in gran parte fuori dal maltempo, con ampie schiarite fin dal mattino, mentre al Nord prevarrà il tempo soleggiato, salvo residue nevicate sulle Alpi di confine.
Venti e mari
Elemento dominante sarà il Maestrale, con:
- raffiche fino a 80–100 km/h su Isole maggiori, medio-basso Tirreno e Ionio
- mareggiate estese lungo le coste tirreniche e sulle isole
- onde oltre i 5 metri tra Nord Sardegna e Corsica
Persistono gelate notturne al Nord e nelle aree interne del Centro.
Domenica: migliora quasi ovunque, ultimi fenomeni residui
Domenica l’alta pressione tenderà ad espandersi ulteriormente, favorendo condizioni di tempo stabile su gran parte della Penisola. Resistono solo fenomeni residui:
- lungo il medio-basso Adriatico
- sulla bassa Calabria
- sulla Sicilia centro-settentrionale
Possibili ultime nevicate su Gargano e Appennino siculo oltre i 600/900 metri, ma con tendenza a rapido esaurimento.
Temperature
- mattinate molto fredde
- gelate diffuse al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud
- minime fino a −2/−4 °C
I venti di Maestrale e Grecale saranno ancora sostenuti, ma in progressiva attenuazione.
Allerta meteo Protezione Civile – Sabato 10 gennaio 2026
La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per diverse regioni:
Rischio idraulico e temporali
- Calabria: versanti tirrenici e ionici (tutti i settori)
Rischio idrogeologico
- Abruzzo: bacini Aterno, Alto Sangro, Marsica
- Campania: Piana Campana, Napoli, Vesuviano, Cilento, Sele, Penisola Sorrentina
- Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti
- Umbria: Nera-Corno
- Calabria: versanti tirrenici e ionici
Tempesta di Maestrale: raffiche fino a 100 km/h e mari agitati
La tempesta di Maestrale, innescata dalla depressione Goretti sul Centro-Nord Europa, rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del weekend:
- raffiche 80–100 km/h su Mar di Sardegna, Tirreno centro-meridionale, Ionio
- mareggiate sulle coste occidentali della Sardegna, sul medio-basso Tirreno e sulla Sicilia
- foehn al Nord-Ovest, con raffiche fino a 100 km/h nei fondovalle alpini e appenninici
- Bora sul Golfo di Trieste nella giornata di domenica
Tendenza inizio prossima settimana: torna la stabilità
Dall’inizio della prossima settimana è atteso un rafforzamento dell’alta pressione, con:
- attenuazione dei venti
- tempo più stabile e asciutto
- ultime raffiche settentrionali solo su Ionio e basso Adriatico nella giornata di lunedì
In sintesi
Weekend ancora freddo, ventoso e a tratti instabile
Maestrale protagonista con mareggiate
Miglioramento da domenica, più deciso da lunedì
Attenzione alle gelate notturne
