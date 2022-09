Meteo: la maledizione del weekend! rischio temporali poi da lunedì insidioso ciclone autunnale

La maledizione del weekend! E' questa, in sintesi, la definizione di quanto sta avvenendo ultimamente nei fine settimana, durante i quali, spesso, ci siamo trovati a fare i conti con piogge e temporali, quanto meno su parte d'Italia.

Attenzione, anche stavolta potrebbe andare così. Gli ultimi aggiornamenti confermano infatti che il prossimo weekend sarà fortemente a rischio precipitazioni, anche intense, addirittura con locali grandinate.

Ma andiamo con ordine analizzando le previsioni della nostra APP ufficiale per sabato 2 e domenica 3 ottobre.

L'alta pressione sta già mostrando le prime crepe, sotto la spinta di correnti via via più fresche e instabili, in discesa dal Nord Atlantico. Allargando il nostro sguardo all'intero quadro sinottico europeo possiamo notare come tra le Isole Britanniche e l'Islanda sia già presente una vasta area depressionaria da cui proprio nel corso del fine settimana di staccherà una perturbazione dalle caratteristiche autunnali.

I primi effetti dell'avvicinamento di questo vortice li avvertiremo nel corso di sabato 2, quando ci attendiamo rovesci temporaleschi intensi sulla Sicilia dove non è escluso anche il temuto fenomeno della grandine. Le condizioni meteo sono previste in peggioramento anche sui rilievi e sulle aree più interne di Marche e Abruzzo, sulle coste della Calabria ionica e sulla Sardegna orientale: su questi settori potrebbero verificarsi dei fenomeni, tuttavia essi risulteranno abbastanza irregolari e saranno comunque alternati ad ampie schiarite nel corso della giornata.

Nella successiva nottata e nelle prime ore di domenica 3, il fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa riuscirà a sfondare definitivamente, provocando un deciso peggioramento a partire da Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, aree dove potranno facilmente verificarsi intensi rovesci di pioggia. Tra il pomeriggio e la serata non escludiamo poi la possibilità di rovesci o temporali anche su Toscana, Lazio e Sicilia centro-orientale.

Discorso diverso invece per il resto dell'Italia, dove sarà il sole a prevalere, con i venti caldi di Scirocco che potrebbero far nuovamente lievitare le temperature al Sud e sulle coste adriatiche.

Previsioni per la prossima settimana



L'autunno sta per alzare la voce, sono in arrivo forti precipitazioni e più freddo. Nel corso della prossima settimana, già da lunedì 4 ottobre, un vortice di bassa pressione irromperà infatti sull'Italia, dando il via ad una fase di maltempo prettamente autunnale con piogge battenti su buona parte delle regioni.

Insomma, stavolta potrebbe essere davvero giunta l'ora di tirar fuori gli abiti più pesanti dopo lunghe settimane dal sapore ancora tardo estivo, vissute specialmente al Sud.

Ma andiamo con ordine analizzando la previsione aggiornata per capire meglio cosa aspettarci nella settimana che segnerà sostanzialmente l'avvio del mese di ottobre.

E occhio, non escludiamo che la tendenza possa addirittura cambiare in peggio rispetto a quanto previsto dall'ultimo aggiornamento della nostra APP ufficiale.

L'autunno, dal punto di vista climatologico, è il periodo delle grandi piogge e il motivo va ricercato alle alte latitudini dove si formano delle vaste aree depressionarie (le classiche perturbazioni) che sovente impattano dapprima sull'Europa occidentale e poi anche sul nostro Paese.

Ed è proprio quello che ci aspettiamo a breve. Occhi puntanti, in particolare, sull'inizio della prossima settimana quando, fin da lunedì 4, un fronte atlantico ben organizzato potrebbe verosimilmente provocare una prima ondata di maltempo di stampo autunnale. Attenzione perché le correnti fredde ingresso dalla Porta del Rodano, potrebbero portare alla formazione di un Ciclone Mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio.

Al momento le zone maggiormente a rischio, come confermano gli ultimi aggiornamenti, sarebbero dapprima quelle nord-occidentali e tirreniche, successivamente anche il Triveneto con la possibilità di forti temporali e piogge battenti.

Questo fronte depressionario, oltre che di una pesante ondata di maltempo, sarà responsabile anche di un drastico calo termico con le temperature che potrebbero addirittura portarsi sotto le medie climatiche di riferimento di diversi gradi, soprattutto al Centro-Nord.

Dulcis in fundo, in un contesto del genere potrebbe tornare pure la neve sulle nostre montagne, fin sotto i 2000 metri di quota.

Anche il resto della prossima settimana si preannuncia ricco di sorprese, con la possibilità di un nuovo peggioramento tra mercoledì 6 e giovedì 7 che molto probabilmente ci catapulterà in maniera definitiva nella nuova stagione autunnale.

Per quest'ultimo aspetto si tratta tuttavia solo di una tendenza generale e non di una previsione definitiva, data la distanza temporale: i grandi movimenti atmosferici potrebbero insomma riservarci nuovi cambiamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento