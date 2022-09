Meteo: temperature estive per il Weekend poi temporali e grandine. Il dettaglio con previsioni

La pressione è tornata ad aumentare sull'area mediterranea ed il tempo, di conseguenza, ha ritrovato un po' di pace dalle forti note d'instabilità dei giorni scorsi. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre ci proietterà infatti verso un weekend decisamente tranquillo e anche piuttosto caldo per la stagione.

Partendo dalla giornata di Sabato 5 Settembre, già dal mattino il sole sarà protagonista su tutto il Paese, minacciato solo da qualche occasionale densa foschia nelle aree pianeggianti del Nord e su alcuni tratti interni del Centro. Nel pomeriggio registreremo un moderato aumento delle nubi sui rilievi alpini, ma il rischio di pioggia si manterrà davvero basso salvo qualche breve rovescio sulle zone di confine (specie dell'Alto Adige).



Inoltre, la presenza dell'alta pressione e il buon soleggiamento, contribuiranno a mantenere un clima a tratti caldo per la stagione con valori termici che saliranno anche oltre i 30°C su molte aree della Val Padana e nelle aree interne del Centro e al Sud.

La seconda parte del weekend inizierà seguendo le stesse orme del Sabato e dunque all'insegna della totale stabilità atmosferica con tanto sole su tutte le regioni. La Domenica inoltre sarà anche più calda rispetto al primo step del fine settimana. Le temperature guadagneranno qualche punticino in più fino a toccare punte di 31-32°C su molti tratti del Centro-Nord come a Ferrara, Bologna, Firenze e Roma.



Tuttavia, tra il pomeriggio e la sera, assisteremo ad un graduale aumento delle nubi e dell'ingerenza temporalesca sui comparti alpini ed in serata sull'estremo Nordovest per l'avvicinamento di un vortice di bassa pressione nord atlantico che ci interesserà più direttamente con l'inizio della prossima settimana.

Insomma, vivremo una sorta di weekend con l'inganno in quanto, da una nuova estate, passeremo subito ad un ritorno alla forte instabilità atmosferica e da un conseguente calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali.

Da Lunedì 7, la presenza di un vortice in sede mediterranea sarà alla base di una giornata assai instabile praticamente su tutto il Nord Italia dove si daranno appuntamento tante piogge e temporali sparsi. I fenomeni colpiranno con maggior diffusione l'area alpina e prealpina centro-occidentale, il basso Piemonte, le pianure lombarde, dell'Emilia e dell'alto Veneto. Temperature in nuovo e generale calo.

Sul resto del Paese il quadro meteorologico non subirà particolari cambiamenti con tanto sole e clima estivo.

Tra Martedì 8 e Mercoledì 9, il vortice di bassa pressione si allontanerà temporaneamente verso le Isole Baleari. Il tempo tornerà abbastanza tranquillo anche se non mancheranno un po' di nubi sparse. Solo da Mercoledì sera torneremo a registrare qualche pioggia sulla Sardegna.

Da Giovedì 9 l'area ciclonica prenderà nuovamente vigore e tornerà a disturbare il tempo sull'Italia con il ritorno delle piogge e dei temporali dapprima sulla Sardegna, poi sull'estremo Nordovest e gran parte del Centro.

Sarà il preludio ad un Venerdì 11 all'insegna del tempo a tratti perturbato soprattutto sulle regioni centrali e meridionali dove si verificheranno rovesci e temporali diffusi, mentre al Nord avremo un tipo di tempo meno perturbato anche se sarà comunque necessario l'ombrello.

Infine, se tutto verrà confermato, anche il weekend sarà all'insegna del tempo capriccioso a causa della permanenza in sede tirrenica del vortice di bassa pressione. Attendiamo ovviamente ulteriori conferme. (ilMeteo)