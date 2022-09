Meteo: L’Estate sta finendo, arriva L'Autunno. Ecco l’evoluzione con previsioni

È L’anticiclone, che sia esso delle Azzorre o Africano, questa immensa bolla di sole e di caldo, gioia e dolori di una lunghissima Estate Italiana, il messaggero indiscusso del cosiddetto bel tempo.

Quando si avvicina in punta di piedi nelle prima giornate assolate di Marzo e Aprile indiscutibilmente riempie i nostri animi di tante speranze per la bella stagione che ci porta: i più piccoli iniziano a pensare alle vacanze, i più grandicelli alle ferie perché in fin dei conti, si capisce, è stata imboccata la strada dell’Estate. Perché Estate spesso vorrebbe far rima con felicità. Ma non sempre.

Più gioie che dolori o più dolori che gioie?

Negli ultimi anni il più docile anticiclone delle Azzorre è stato ripetutamente e infine sistematicamente sostituito dal più temibile, agguerrito, ed afoso, Anticiclone Africano...ma come, viene dall’Africa ed è più afoso? Certo, prima di arrivare da noi si fa un bel pezzo di strada, migliaia di km per intenderci, sorvolando, faccia a faccia, naso a naso, sopra un mar Libico che è tutt’altro che fresco e asciutto; quando l’aria giunge sulle nostre città, di africana ne è rimasta solo la temperatura, per il resto: umidità.

Già dalle prime ore di Domenica, l'atmosfera ci farà intuire che qualcosa sta cambiando. Registreremo infatti parecchie nubi sul Nordovest specie sui rilievi del Piemonte, in Liguria ma anche su alcuni tratti del Centro come sui litorali toscani, laziali e sulla Sardegna. Su queste aree potrebbero cadere inoltre deboli piovaschi. Poche invece le variazioni sul resto del Paese dove un generoso soleggiamento ci accompagnerà per tutto il corso della mattinata.

La situazione meteo subirà un ulteriore peggioramento nel corso del pomeriggio quando scoppieranno improvvisi temporali. Le aree a maggior rischio saranno i settori alpini, specie quelli centro-occidentali, il basso Piemonte e i litorali toscani, in particolare la fascia costiera centro-meridionale. Piogge deboli potranno inoltre bagnare le aree interne del Centro come i rilievi abruzzesi e laziali.



Sul resto d'Italia anche il pomeriggio e la sera trascorreranno sotto il dominio del tempo buono salvo per il passaggio di qualche nube che non darà comunque luogo a fenomeni.

Sul fronte termico, ci attendiamo una moderata flessione delle colonnine di mercurio sul Nordovest e in generale nelle aree raggiunte dal brutto tempo, mentre sul resto del Paese continuerà questa infinita estate settembrina.

Ma la fine è vicina

Tra 7 giorni giusti ci penserà l’Autunno, stavolta quello vero, quello astronomico, è dettar legge sulle cose e rimettere a posto le carte sparpagliate di un clima ormai sbandato e userà la mano a lui più congeniale: il ciclone d’Islanda, quest’immensa nuvolaglia che per almeno 6 mesi staziona a vicende alterne sull’Atlantico e che tra nuvole e piogge dispensa Acqua (e Vita) anche verso il Mediterraneo.

Suppergiù verso Venerdì 25 Settembre anche sull’Italia la cosiddetta Bella Stagione se ne andrà, distrutta da temporali, colpi di vento e addirittura dalla prima neve sulle cime e non solo sulle cime che, da lassù, ed a 1900m nemmeno troppo in alto, ci dirà ehi, ci sono anch’io, ti eri dimenticato di me?

A quel punto dell’Estate che se ne va, non rimarranno solo gioie o dolori, ma soprattutto i Ricordi, di una Stagione, di una Vacanza, o perché no, soltanto di una Notte, una Stella. (iLMeteo)