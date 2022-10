Meteo: Ponte di Ognissanti, Anticiclone di Halloween ma novembre Anomalo, dalle forti Piogge alla novembrata, l’evoluzione

Meteo: Novembre Anomalo, dalle forti Piogge alla Novembrata, l’evoluzione. Novembre sarà un mese memorabile! Dalle forti piogge attese subito in avvio al possibile arrivo di una Novembrata. Nelle prossime settimane infatti sono attesi grandi movimenti atmosferici a scala continentale con effetti diretti su molte regioni del nostro Paese.

Dopo un lungo periodo caratterizzato da sole e alte temperature, una decisa svolta sul fronte meteo potrebbe verosimilmente avvenire subito dopo il Ponte di Ognissanti quando non è escluso che si apra un periodo di chiaro stampo autunnale con condizioni di maltempo su molte regioni per tutta la prima decade del mese, ma soprattutto con un graduale calo delle temperature, che tornerebbero così nelle medie del periodo nel giro di pochi giorni.

La causa va ricercata nell'ingresso irruento di una perturbazione in discesa dal Nord Europa, supportata da aria più fredda di origine polare. Occhi puntati soprattutto sui contrasti, talvolta estremi, che rischiano di venirsi a creare proprio sull'Italia. Le temperature ancora molto elevate dei nostri mari (fino a +4°C rispetto alle medie, vedi mappa allegata) potrebbero infatti fornire un surplus di energia potenziale (alti tassi di umidità nei bassi strati dell'atmosfera), ovvero quel carburante necessario per lo sviluppo di temporali particolarmente violenti.



Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'ipotesi che sta prendendo piede è che si possa formare un ciclone mediterraneo in movimento dal Mar Ligure verso il Tirreno. Queste strutture atmosferiche possono perdurare per diversi giorni, provocando piogge battenti con cumulate di oltre 2/300 litri per metro quadrato in pochissimo tempo e mareggiate lungo le coste più esposte.

Pioverà dunque tutto il mese? Non proprio.

Dando uno sguardo sul lungo periodo, indicativamente dopo la metà del mese, non escludiamo la possibilità di un ritorno della stabilità atmosferica con temperature nuovamente oltre le medie, un po' come già avvenuto in queste settimane. Nel gergo comune, quando una fase alto pressoria domina per diversi giorni provocando assenza quasi totale di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale, si parla di Ottobrata (quest'anno ne abbiamo avute eccezionalmente tre!).



Vien da sé intuire che a Novembre si dovrebbe parlare di Novembrata. Questo termine l'abbiamo coniato proprio per sottolineare quella che potrebbe essere una nuova fase climatica a dir poco anomala.

Avremo modo di aggiornarvi nei prossimi editoriali, ma pare che il prossimo mese non ci farà annoiare!





Nel corso del ponte di Ognissanti, l'anticiclone di Halloween sarà sempre più forte, ma all'orizzonte si intravedono interessanti novità.

E' ormai da parecchi giorni che l'Italia rimane avvolta da una vasta e calda figura anticiclonica. Si tratta, a conti fatti, di un impianto barico sicuramente più dalle caratteristiche estive che autunnali. Tutto ciò spiega la ragione per quale il nostro Paese sta vivendo una fine di Ottobre davvero anomala, a tratti anche eccezionale e non solo per la durata di questa reiterata fase di stabilità, ma anche per i valori termici che si mantengono a tratti fortemente sopra la media stagionale del periodo.

Diciamo subito che nell'immediato futuro non si vedono segnali di sblocco, gioco forza, il lungo ponte tra il weekend, Halloween e Ognissanti, sarà destinato così a trascorrere ancora sotto un contesto praticamente di fine Estate per tutto il Bel Paese. Alcune note stonate in questo immenso mare di calda stabilità atmosferica, saranno da attribuire alle nebbie e alle dense foschie che, nottetempo e nelle ore prossime all'alba, potranno temporaneamente disturbare alcuni tratti pianeggianti del Nord e a un cielo più coperto al Nordovest nel giorno di Ognissanti (anche con possibili piogge in Liguria).

Ma la nostra attenzione si concentra invece su quanto potrà accadere proprio subito dopo i giorni di festa. Dal Nord Europa pare infatti sempre più probabile la discesa di un freddo vortice ciclonico che tra Giovedì 3 e Venerdì 4 novembre punterà dritto verso l'Italia con l'intento di porre fine a questa lunga parentesi di stabilità e caldo fuori stagione.

Al momento però risulta difficile entrare nel dettaglio previsionale di questo cambiamento in quanto i centri di calcolo internazionali non ci danno ancora una precisa traiettoria del vortice in oggetto. Tradotto in soldoni e se tutto verrà quindi confermato, l'unica certezza che abbiamo sarà quella di ritornare a vivere un contesto meteo climatico sicuramente più vicino agli standard climatici del periodo a partire dalle regioni del Nord.

