Meteo: nuova ondata al Centro-Nord, allerta rossa in Veneto. Weekend duplice ondata di piogge

Attese piogge e temporali a partire dalla serata di oggi

Una perturbazione di origine atlantica porterà nelle prossime ore una nuova ondata di maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge e temporali dalla Valle d'Aosta al Friuli Venezia Giulia. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Liguria e, in estensione, su Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.



Per la giornata di venerdì sono inoltre attesi venti di burrasca su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna in estensione a Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Sulla base dei fenomeni previsti il Dipartimento ha valutato una allerta rossa per il Veneto e una allerta arancione per Liguria e su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Weekend perturbato, sabato e domenica duplice ondata di piogge, raffiche di vento e pure la NEVE. Le previsioni

Prepariamoci a vivere un weekend molto perturbato. Le condizioni meteo sono previste infatti in peggioramento a causa dell'arrivo di un vortice ciclonico che provocherà una duplice ondata di piogge, con forti venti e pure con il ritorno della neve.

Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni e quali saranno le regioni più a rischio maltempo tra sabato e domenica.

Partendo con la nostra analisi dalla giornata di sabato 3, ci aspettiamo precipitazioni intense anche sotto forma di veri e propri nubifragi, in particolare su alto Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia occidentale, Liguria (specie i settori di Levante) e Toscana. Da segnalare, sul versante tirrenico e ligure, burrascosi venti di Libeccio e Scirocco, con raffiche ad oltre 60 km/h.



Col passare delle ore ombrelli aperti anche su tutte le regioni del Centro e sulla Sardegna. Rischio di temporali anche sulla città di Roma. Da segnalare anche l'acqua alta a Venezia con un'onda di marea entro la notte fino a circa 130 cm.

Le cose andranno un po' meglio su gran parte del Sud, dove si potrà godere di una parentesi quasi estiva, grazie al persistere di miti correnti di Scirocco.

Arriviamo così alla giornata di domenica 4, anch'essa ben lungi dall'essere tranquilla. La seconda ondata di maltempo prenderà il via dal primo pomeriggio, quando avremo la possibilità di nuovi intensi temporali. Sotto osservazione i settori di centro-levante della Liguria dove, soprattutto in serata, si avranno forti piogge e locali nubifragi, ma attenzione anche alle Alpi del Triveneto dove permarrà il rischio di alluvioni lampo. Altre piogge sono attese su Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio.

Grazie al calo delle temperature previsto sull'arco alpino tornerà a farsi vedere anche la neve, con possibili fiocchi fin sotto i 1500 metri di quota in località come Breuil Cervinia (AO), Sestriere (TO), Livigno (SO) e Solda (BZ).

Discorso diverso ancora al Sud dove avremo tanto sole e soprattutto temperature diffusamente oltre i 25/26°C durante il pomeriggio, con locali punte fin verso i 30/34°C in Sicilia e Puglia. Segnaliamo infine la persistenza di venti tesi sciroccali, in particolare sul versante tirrenico centro-settentrionale, dovei mari risulteranno ancora molto mossi o localmente agitati. (iLMeteo)